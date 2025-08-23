Zico Banach reagiert auf Hasskommentare zu Schädeltattoos

Zico Banach (34) trägt seine Überzeugungen jetzt im wahrsten Sinne auf der Stirn. Der Realitystar, unter anderem bekannt aus Die Bachelorette, präsentierte auf Instagram kürzlich zwei neue Schriftzüge, die fortan sein Antlitz zieren: "Faith" (dt.: Glaube) direkt über der linken Augenbraue und "Ambition" (dt.: Ehrgeiz) auf dem Schädel. Für ihn sind diese Worte mehr als Schmuck, sie sollen Haltung zeigen. Während seine Frau Pia Tillmann (39) begeistert nickt, sieht seine Mutter Claudia die Sache skeptischer. Auch viele Follower ließen kein gutes Haar an den neuen Tattoos. Sätze wie "Du hast so ein tolles Gesicht, das versaut es voll" scheinen dem 34-Jährigen durchaus nahegegangen zu sein. Doch statt sich kleinzumachen, stellte sich Zico dem Gegenwind – und machte unmissverständlich klar, was ihm wirklich wichtig ist.

In einer Instagram-Story richtete er jetzt deutliche Worte an seine Community. Kritik dürfe sein, doch abfällige Urteile seien fehl am Platz, betonte Zico. "Wir müssen nicht alle derselben Meinung sein, aber es fehlt an Offenheit", erklärte er und warb für mehr Respekt vor individuellen Entscheidungen. Für ihn sind die Tattoos sichtbare Wegweiser: Glaube und Ehrgeiz als persönliche Kompassnadel. Ausgerechnet das, was viele als "Verunstaltung" bezeichnen, sieht Zico als Ausdruck innerer Stärke. Er möchte Menschen daran erinnern, dass Haltung nicht am äußeren Erscheinungsbild gemessen werden sollte.

Die enge Bindung von Zico zu seiner Mutter macht die Reaktionen umso interessanter. Oft hat der Münsteraner betont, wie sehr er ihre Meinung schätzt, selbst wenn sie nicht immer auf derselben Wellenlänge liegen. Gleichzeitig lebt er kompromisslos seinen eigenen Stil, unterstützt von Pia, mit der er zwei Söhne großzieht. Für Zico steht fest: Ein Tattoo verändert nicht den Menschen, sondern zeigt, wer er ist. Er nutzt den Aufruhr offenbar nicht nur, um sich zu rechtfertigen, sondern auch, um eine Botschaft zu senden – dass Hasskommentare selbst die härtesten Kerle nicht immer kaltlassen.

Instagram / zicoriccardo Realitystar Zico Banach im August 2025

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann im April 2025

Instagram / piatillmann Zico Banach, Pia Tillmann und Pia's Sohn Henry im November 2018