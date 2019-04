Logan Marshall-Greens (42) Ehe endet mit einem Knall! Der O.C. California-Star ist seit Dezember 2012 mit Schauspielerin Diane Marshall-Green verheiratet. Eineinhalb Jahre nach der Hochzeit kam ihr gemeinsamer Sohn Tennessee auf die Welt und machte Tochter Culla Mae zur großen Schwester. Nun steht der Familie wohl eine schmutzige Scheidung bevor. Diane machte nun nicht nur ihre Trennung im Netz publik, sondern auch den pikanten Grund dafür: einen Seitensprung!

Die 38-Jährige nahm in ihrem Instagram-Beitrag am Freitagabend kein Blatt vor den Mund. Sie habe heute die Scheidung eingereicht, erklärte sie, weil Menschen nicht so seien, wie sie vorgeben. "An alle Frauen da draußen: Vertraut immer eurem Bauchgefühl. Nehmt euch in Acht vor falschen Powerfrauen wie Sarah Hay, denn diese Mädchen haben kein Problem damit, mit einem verheirateten Zweifach-Vater zu schlafen", schrieb sie unverblümt über den Grund für das Liebes-Aus – offenbar hat Logan sie mit der rothaarigen Tänzerin betrogen!

In ihrem Posting verlinkte Diane den mutmaßlichen Fremdgeher und seine Affäre sogar direkt. Während Logans Profil aktuell noch öffentlich zugänglich ist, hat sich Sarah zumindest virtuell bereits vor wütenden Fans in Sicherheit gebracht – ihr Profil ist auf privat gestellt. Die beiden Beschuldigten haben sich bislang nicht zu den Vorwürfen zu Wort gemeldet.

SplashNews.com Logan Marshall-Green mit Diane beim Shopping in Hollywood, Dezember 2013

Getty Images Sarah Hay, Schauspielerin und Tänzerin

Getty Images Logan Marshall-Green auf einer Filmpremiere in London im Mai 2012

