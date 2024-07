Sarah Jessica Parker strahlt am "And Just Like That"-Set!

Die Dreharbeiten für die dritte Staffel von And Just Like That laufen derzeit auf Hochtouren! Natürlich wieder mit dabei ist Sarah Jessica Parker (59). Aktuelle Fotos zeigen die Schauspielerin nun beim Drehen einer Szene in Brooklyn, New York City. In einem schicken langärmeligen Oberteil, einem Jeansrock und weißen High Heels beweist sie ein mal wieder ihr Stilgefühl. Das wahre Augenmerk liegt jedoch auf der süßen Katze, die Sarah in ihrem Arm hielt.

Auch Sarahs anderer Szenenpartner sorgt für Aufmerksamkeit: Der Schauspieler Logan Marshall-Green (47). Wie die Produktionsfirma HBO Max bereits vor einiger Zeit bekannt gab, wurde Logan als wiederkehrender Gaststar verpflichtet. Ob es sich bei seiner Rolle um einen potenziellen Flirt für Sarahs Rolle Carrie Bradshaw handeln wird, ist bisher noch nicht klar. Allzu viel ist über die Handlung der neuen Staffel noch nicht bekannt. "Es fühlt sich einfach sehr schön an. Es wird vielschichtig, komplex und es wird einige Komplikationen geben, also alles wie immer – besonders in Carries Leben", teaserte Sarah im Mai in der Talkshow "Today with Hoda & Jenna" an.

Bei "And Just Like That" handelt es sich um eine Nachfolgeserie der beliebten TV-Show Sex and the City. Im Dezember 2021 hatte der Ableger Premiere gefeiert. 2023 war die zweite Staffel über die Bildschirme geflimmert. Auf die neuen Folgen müssen sich die Fans jedoch noch ein wenig gedulden: Wie HBO Max erklärte, soll Staffel drei erst 2025 ausgestrahlt werden.

MEGA Logan Marshall-Green und Sarah Jessica Parker am Set von "And Just Like That", 2024

Getty Images Der Cast von "And Just Like That"

