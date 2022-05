Seine Ex-Frau erhebt schwere Vorwürfe gegen Logan Marshall-Green (45). Acht Jahre lang war der O.C. California-Star mit Diane Gaeta verheiratet, ehe sie sich im Jahr 2020 trennten. Zwei Kinder gingen aus der Ehe hervor – doch dann soll sich der Schauspieler einen Seitensprung erlaubt haben, wie seine einstige Partnerin behauptete. Nun sprach Diane erneut negativ über ihre Zeit mit Logan: Er soll sie vergewaltigt und danach zu einer Abtreibung genötigt haben.

Via Instagram teilte die 42-Jährige ihre Geschichte. Nachdem sie mit 18 ihre erste Abtreibung gehabt hatte, folgte 17 Jahre später die zweite. "Ich war verheiratet und hatte zwei Kinder, aber mein Mann praktizierte und scherzte über 'Vergewaltigung in der Ehe'", schrieb Diane in ihrem Post. Somit sei sie gegen ihren Willen schwanger geworden. "Ich sagte es ihm und er sagte, wenn ich noch ein Kind bekäme, würde er sich von mir scheiden lassen", berichtete die Schauspielerin weiter. Zudem habe der Embryo Anomalien aufgewiesen. Letztendlich habe sie abtreiben lassen.

Ohne die Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs hätte Diane ein Kind austragen müssen, dessen Gewebe in die Wände ihrer Gebärmutter eingewachsen war. "Und zwar mit einem Mann, der mich vergewaltigte und körperlich missbrauchte und mich mit einem dritten Kind zurücklassen würde", beschuldigte sie Logan. Außerdem sei sie finanziell völlig von dem Serienstar abhängig gewesen.

Getty Images Logan Marshall-Green und Diane Gaeta mit ihren Kindern Tennessee und Culla Mae

Getty Images Diane Gaeta, Schauspielerin

Getty Images Logan Marshall-Green, Ex-"O.C. California"-Darsteller

