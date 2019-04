Es sieht nicht gut aus für Rapper Mally Mall! Würden sich die aktuellen Vorwürfe bewahrheiten, könnte der Produzent in ziemliche große Schwierigkeiten geraten. Im Falle eines Schuldspruchs würde der 41-Jährige für Jahre hinter Gittern wandern. Denn er wird des sexuellen Missbrauchs, des Sex-Handels und des Tier-Schmuggels beschuldigt. Doch der Rapper beteuert seine Unschuld und erklärt: Er habe niemanden vergewaltigt, stattdessen werde er erpresst.

Eine mit den Untersuchungen vertraute Quelle bestätigt TMZ die Vorwürfe. Die Vergewaltigung sei bereits im Januar zur Anzeige gebracht worden, nachdem sich eine Frau mit entsprechenden Verletzungen in ärztliche Behandlung begeben hatte. Sie gebe an, von Mally nach Los Angeles geflogen und dort dann unter Drogen gesetzt, vergewaltigt und in einem Raum seines Hauses eingesperrt worden zu sein. Ein Vertrauter des Rappers widerspricht dieser Darstellung allerdings. Der Sex sei einvernehmlich gewesen, danach habe die Frau jedoch versucht, den Musiker zu erpressen. Das lasse sich mit den Umständen ihres Besuches und anhand von Text-Nachrichten auch beweisen. Problematisch erscheint: Es soll mindestens drei weitere Frauen geben, die ihm sexuellen Missbrauch vorwerfen.

Hinzu kommen Behauptungen, Mally habe illegal exotische Tiere für Kunden aus der Entertainment-Industrie nach Kalifornien geschmuggelt. Ungeachtet aller Vorwürfe wurde er bisher aber nicht festgenommen. Sein Anwalt erklärt dazu TMZ: "Wenn sie echte Beweise hätten, hätten sie ihn verhaftet. Sie haben keine Beweise. Es ist Schwindel. Punkt."

