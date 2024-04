Wegen Royal-Sticheleien? Herzogin Meghans Podcast pausiert

Nach dem geplatzten Deal mit dem Streaming-Riesen Spotify schaute sich Herzogin Meghan (42) in puncto Podcasts anderweitig um – und das mit Erfolg. Zuletzt startete die Suits-Darstellerin die Zusammenarbeit mit Lemonada. Doch nachdem sie gerade erst vergangenen Monat mit einem neuen Cover für ihren Podcast "Archetypes" an den Start gegangen war, droht jetzt alles zusammenzufallen. Der Relaunch wurde nun auf 2025 verschoben. "Das ist alles sehr verdächtig", meint Royal-Experte Richard Fitzwilliams gegenüber Mirror. Laut ihm könne ein "möglicherweise geplanter Angriff auf die Royals in ihrem Podcast" der Grund für die unerwartete Pause sein.

In einem früheren Statement der Podcast-Firma Lemonada Media hieß es, die Netflix-Serie der Herzogin von Sussex sei der Grund für die überraschende Terminverlegung. Die Produktion wolle nicht, dass der Podcast von der TV-Show überschattet werde. Richard hält das allerdings nur für eine schlechte Ausrede. "Es ist sehr seltsam, etwas für ein Jahr auf Eis zu legen", merkt er an und fügt hinzu: "Wenn es aktuell ist, wenn es bedeutend ist, wenn man davon begeistert ist, dann will man es auf den Markt bringen." Was genau letztendlich zu dem auf Eis gelegten Relaunch des Podcasts von Meghan geführt hat, bleibt vorerst jedoch wohl noch ungewiss.

Da der Podcast der 42-Jährigen zumindest in diesem Jahr nicht mehr an den Start gehen wird, können sich Meghan und Prinz Harry (39) aus diesem Grund wohl vollends ihren beiden Netflix-Serien widmen. Dabei entzweite das Paar jedoch bis vor Kurzem eine Thematik: Werden die Kinder der Ex-Royals darin zu sehen sein? Während die Antwort darauf für den Rotschopf ein klares "Nein" gewesen sein soll, habe seine Gattin das Ganze deutlich lockerer gesehen. "Harry und Meghan waren sich nicht immer einig darüber, in welchem Umfang sie ihre Kinder den Medien aussetzen sollten, aber in diesem Fall hat Harry eindeutig gewonnen", erklärte dann aber ein Insider laut The Sun.

Getty Images Herzogin Meghan, 2023

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2019

