Joe Alwyn will keine Fragen zu Ex Taylor Swift beantworten

Taylor Swifts (34) neues Album "The Tortured Poets Department" bringt Joe Alwyn (33) erneut zu unverhofftem Ruhm. Der Popstar und der Schauspieler waren sechs Jahre lang ein Paar gewesen, bis ihre Liebe vor rund einem Jahr zerbrach. Dem Ende der Romanze sind einige der 31 neuen Songs gewidmet, die Taylor vor wenigen Tagen veröffentlicht hat. "Joe hat sich das Album angehört und ist ein wenig enttäuscht, aber keineswegs überrascht", plaudert ein Insider gegenüber Daily Mail aus. Doch wie wird er nun mit der Aufmerksamkeit umgehen? "Er hat einen Film, der bald herauskommt und auf den er sich konzentriert. Er wird Interviews geben, aber Fragen über Taylor wird er keine beantworten", ist sich die Quelle sicher.

Es finden sich einige Hinweise auf die Beziehung der beiden in den Titeln, jedoch ist es keine Abrechnung, wie manche Fans erwartet haben. "Sie hat ihn nicht wirklich schlecht gemacht oder verleumdet. Joe wird nicht darauf reagieren", meint der Insider. Trotz der Funkstille herrsche zwischen den beiden kein böses Blut – Joe soll eine gewisse Wertschätzung für Taylors Songwriting übrig haben. An vergangenen Alben beteiligte er sich sogar selbst. So gewann das Ex-Paar 2021 einen Grammy für das Album des Jahres, nachdem Joe unter dem Pseudonym William Bowery eine Reihe von Titeln auf ihrem Album "Folklore" mitgeschrieben und mitproduziert hatte.

Doch Joe ist nicht der einzige Mann, der auf dem neuen Album Erwähnung findet. Auch Taylors neue Flamme Travis Kelce (34) wurde mit der einen oder anderen süßen Zeile bedacht. Der Song "imgonnagetyouback" hingegen deutet mit seiner Sportwagen-Metapher stark darauf hin, dass die angebliche Affäre der Blondine mit Formel-1-Fahrer Fernando Alonso (42) gemeint sein könnte. Ihr Ex Matty Healy (35), der vermutlich im titelgebenden Song sein Fett wegbekommt, lässt sich davon nicht einschüchtern. "Oh, ich habe nicht wirklich hineingehört, aber ich bin sicher, dass es gut ist", antwortete der Sänger laut TMZ betont entspannt auf die Frage, ob er das neue Album schon kennt.

Getty Images Joe Alwyn im Oktober 2022

Getty Images Taylor Swift, US-amerikanische Musikerin

