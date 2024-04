Time 100 Gala 2024: Das waren die besten Looks der Stars!

Am Donnerstagabend fand die Time 100 Gala im Jazz Lincoln Center in New York City mit den einflussreichsten Persönlichkeiten weltweit statt. Unter den zahlreichen Stars tummelten sich auch Führungspersönlichkeiten, Sportler, Aktivisten, Wissenschaftler und Künstler – und dies waren ihre schönsten Looks: Dua Lipa (28) trug ein traumhaftes Chanel-Spitzenkleid mit XXL-Ausschnitt. Neben ihr strahlte die Schauspielerin Taraji P. Henson (53) in einem smaragdgrünen Look: Sie wählte für den besonderen Abend ein figurbetontes Korsettkleid mit besonderen Cut-outs an den Beinen. Auch ihre Kollegin Uma Thurman (53) nutzte den monochromen Look – die "Kill Bill"-Darstellerin posierte in einem strahlenden lilafarbenen Kleid mit goldenen Accessoires.

Auch die Männer konnten mit ihren Looks überzeugen. Colman Domingo (54) und der Rapper 21 Savage (31) präsentierten zwei unterschiedliche Ästhetiken: Der Schauspieler posierte in einem eleganten, elfenbeinfarbenen Anzug. Dazu trug er einen beigefarbenen Rollkragenpullover und schwarze Loafers. Das Besondere an seinem Look waren die kleinen Akzente, die er mit der goldenen Schnalle an seinem Jackett und den ausgewählten Accessoires setzte. Im Gegensatz dazu trug der Musiker einen Look aus Leder in einer braunen und schwarzen Kombination. Sein Outfit rundete er mit einer schlichten Sonnenbrille ab, die sich von seinen Diamantohrringen abhob.

Natürlich durften an diesem Abend die beliebtesten Paare der High Society nicht fehlen: Angefangen mit dem NFL-Star Patrick Mahomes (28) und seiner Frau Brittany (28) an seiner Seite. Er entschied sich für einen schlichten, monochromen Look in Schwarz. Unter seinem Hemd blitzten silberne Ketten hervor, die perfekt zu dem Oberteil seiner Partnerin passten – Brittany strahlte nämlich in einem fließenden Rock aus Satin. Auch die Sängerin Fantasia Barrino (39) gab mit ihrem Ehemann ein fantastisches Bild ab. In einem eleganten Smoking posierte ihr Mann Kendall neben der Künstlerin, die ein Outfit im Stil der 1920er-Jahre trug. Die schwarzen Pailletten ihres Kleides und der Kopfbedeckung verliehen dem Look ein glamouröses Extra.

Getty Images Uma Thurman, Time 100 Gala, 2024

Getty Images 21 Savage, Time 100 Gala, 2024

Getty Images Brittany Mahomes and Patrick Mahomes, Time 100 Gala, 2024

Getty Images Fantasia Barrino and Kendall Taylor, Time 100 Gala, 2024

