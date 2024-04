Gabriel Kelly verrät: "Let's Dance"-Jury-Teamtanz wird intim

Schon heute Abend dürfen sich die Let's Dance-Fans mal wieder auf eine Show der Extraklasse gefasst machen. Neben den üblichen Einzeltänzen der Promi-Profi-Duos müssen die verbleibenden Kandidaten sich auch im alljährlichen Jury-Team-Tanz beweisen. Unter den strengen Augen der Juroren lernen sie eine besondere Choreografie – wobei es im Team von Motsi Mabuse (43) auch heiß hergehen soll. Im Interview mit RTL verrät Gabriel Kelly (22): "Ihr könnt sehr gespannt sein. Aber es gibt einen Part, in dem [Jana (30) und ich] zusammen tanzen. Es wird sehr... wir kommen uns auf jeden Fall sehr nah."

Dass in dieser Woche gleich zwei Tänze anstehen, soll auch nicht ganz spurlos an dem Kelly-Spross vorbeigehen. "Ich glaube, ich habe mich noch nie so alt gefühlt wie in diesem Moment", meint der 22-Jährige im weiteren Verlauf des Interviews. Kein Wunder: Schließlich verausgaben sich die Promis Woche für Woche bereits ausreichend bei ihren Einzeltänzen. Aufgrund seiner aktuellen eigenen Wehwehchen habe Gabriel auch einen besonderen Respekt vor einem seiner prominenten Mitstreiter: Schauspieler Mark Keller (58). "Der Typ ist Ende 50 und der rasiert hier alles. Es ist unfassbar. Eigentlich dürfte ich mich gar nicht beschweren", erklärt er.

Nicht nur Gabriel findet nette Worte für den Der Bergdoktor-Star – denn zuletzt ist Mark dank seiner tänzerischen Glanzleistung zu einem der Favoriten in der Show geworden. Mit seinem Charleston konnte er nicht nur die perfekte Wertung von 30 Punkten, sondern auch jede Menge Lob einheimsen. Auch die Promiflash-Leser scheinen eine deutliche Leistungssteigerung bei ihm zu sehen. Laut einer Umfrage [Stand: 25. April, 9:19 Uhr] habe er die bisher beste Entwicklung auf dem berühmt-berüchtigten TV-Parkett hingelegt. Von insgesamt 1.031 Lesern stimmten 418 und somit 40,5 Prozent für den 58-Jährigen.

Getty Images Mark Keller und Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

RTL / Stefan Gregorowius Kathrin Menzinger und Mark Keller bei "Let's Dance" 2024

Freut ihr euch schon auf die heutigen Tänze? Ja, aber natürlich doch! Nee, mich interessiert das Ganze eher weniger. Ergebnis anzeigen



