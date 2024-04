Shawn Mendes und Jocelyne genießen Ausflug an den Strand!

Shawn Mendes (25) und Dr. Jocelyne Miranda zeigen sich wieder zusammen in der Öffentlichkeit. Am Mittwoch erwischten Paparazzi das Paar bei einem Ausflug zum Strand. Auf einem Foto, das Daily Mail vorliegt, verlassen die beiden mit Smoothies gewappnet einen Laden, bevor es für sie ans Meer ging. Wie weitere Bilder zeigen, genossen der Sänger und die Chiropraktikerin dort die Sonnenstrahlen und schienen zwischenzeitlich sogar zu meditieren. Bei ihrem Ausflug zeigte sich das Duo in lässigen Partner-Looks – beide trugen einen gemütlichen Pullover und Shorts.

Erst wenige Tage zuvor wurden die zwei bei einem Spaziergang durch Shawns Nachbarschaft in Los Angeles gesichtet. Mit ihren zwei jüngsten Auftritten heizen die beiden die Gerüchte um eine mögliche Beziehung mal wieder mächtig an. Bereits seit einigen Monaten wird vermutet, dass Shawn und Jocelyne ein Paar sind. Anfang des Jahres wurde sogar gemunkelt, dass die beiden den nächsten Schritt gewagt haben könnten. Nachdem Shawn mit einem verdächtigen Ring gesehen worden war, spekulierten einige Fans, ob der "Treat You Better"-Interpret verheiratet ist. Bisher äußerten sich weder der Musiker noch seine angebliche Freundin zu den vielen Gerüchten.

Shawn und Jocelyne kennen sich bereits seit vielen Jahren. Auf seiner Tour, die von 2018 bis 2019 ging, arbeitete die Chiropraktikerin eng mit dem Sänger zusammen. Jocelyne behandelte den "There's Nothing Holdin' Me Back"-Interpreten vor und nach seinen Konzerten. Ob aus der Zusammenarbeit schlussendlich Liebe wurde, wissen wohl nur die beiden selbst.

Getty Images Shawn Mendes, Musiker

Instagram / drjocelynemiranda Shawn Mendes mit seiner Chiropraktikerin Dr. Jocelyne Miranda

