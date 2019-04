Michael Landon (✝54) verlor im Jahr 1991 den Kampf gegen den Krebs. Berühmt wurde der Schauspieler als Little Joe in "Bonanza" und Familienvater Charles Ingalls in "Unsere kleine Farm". Im April 1991 wurde Bauchspeicheldrüsenkrebs bei Michael diagnostiziert – zu spät. Doch warum erkrankte er überhaupt? Jetzt kam heraus: Die Dreharbeiten zu "Unsere kleine Farm" fanden in der Nähe einer nuklear verstrahlten Zone statt.

In einer Folge der britischen Serie Autopsy: The Last Hours of… wird der Frage nachgegangen, ob Michaels Krebs von der Strahlung verursacht wurde. Die Dreharbeiten zu "Unsere kleine Farm" fanden nur etwa 24 Kilometer vom Santa Susana Field Laboratory entfernt statt, wo es 1959 zu einer Teilschmelze eines Kernreaktors kam. Der Vorfall sei einer der schlimmsten Unfälle mit Radioaktivität in der Geschichte der USA gewesen und für bis zu 2.000 Krebstode verantwortlich, erzählt Forensiker Dr. Michael Hunter im Vorab-Clip. Dennoch glaube er nicht daran, dass diese Tatsache für Michaels Krebs verantwortlich war: "Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise, die nahelegen, Michael sei wegen seiner Arbeit in der Nähe der kontaminierten Region an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt."

Kurz nach seiner Diagnose hatte der Star in der "Tonight Show" mit Johnny Carson im Mai 1991 noch optimistisch erklärt, er könne die Krankheit besiegen. Doch der Krebs hatte schon auf seine Leber übergegriffen – er riss den damals 54-Jährigen im Juli in den Tod.

United Archives GmbH/ActionPress Der Cast von "Unsere kleine Farm"

