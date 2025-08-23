Katy Perry muss am Geburtstag von Tochter Daisy vor Gericht

Katy Perry (40) wird einen Teil des Geburtstags ihrer Tochter Daisy Dove Bloom (4), die am 26. August fünf Jahre alt wird, vor Gericht verbringen. Die Sängerin, bekannt für Hits wie "Hot N Cold", ist an diesem Tag virtuell als Zeugin geladen, berichtet People Magazin. Es geht um einen Rechtsstreit über ein luxuriöses Anwesen in Santa Barbara, das Katy 2020 gemeinsam mit ihrem damaligen Verlobten Orlando Bloom (48) für 15 Millionen Dollar kaufen wollte. Verkäufer Carl Westcott, ein Unternehmer, behauptet jedoch, dass er bei Vertragsabschluss nicht geschäftsfähig gewesen sei. Ursprünglich hätte Katy bereits am 21. August aussagen sollen, musste jedoch aufgrund ihrer laufenden Welttournee "The Lifetimes Tour" umplanen.

Carl Westcott, der aufgrund einer genetischen Hirnstörung seit 2015 gesundheitlich beeinträchtigt ist, hatte einige Tage nach Vertragsabschluss seinen Rückzug vom Verkauf erklärt. Trotzdem übernahm Katy, über die von ihr gegründete Firma DDoveB, im Mai 2024 schließlich das Anwesen. Nun fordert die Sängerin rund 4,1 Millionen Euro Schadensersatz, darunter drei Millionen Euro für entgangene Mieteinnahmen und etwa 1,1 Millionen Euro für Reparaturen und Schäden. Trotz des langwierigen Prozesses ist Perry selbst nicht direkt als Beklagte aufgeführt; stattdessen richtet sich Carl Westcotts Klage gegen ihren Geschäftspartner Bernie Gudvi.

Für die fünfjährige Daisy dürfte der Geburtstag dennoch etwas Besonderes bleiben, denn sie lebt mit ihrer Mutter in einer symbiotischen und liebevollen Beziehung. Ihre Geburt war für Katy ein absoluter Meilenstein, wie sie in Interviews immer wieder betont. Über ihre Mutterrolle sagte die Sängerin einst: "Daisy hat mein Leben in Perspektive gerückt und mir beigebracht, was wirklich wichtig ist." Auch in schwierigen Momenten steht ihr Ex-Partner Orlando Bloom als Vater der gemeinsamen Tochter an ihrer Seite. Trotz ihrer Trennung im Juni 2025 scheinen die beiden stets das Wohl von Daisy an erste Stelle zu setzen, wie Insider berichten.

Getty Images Katy Perry im September 2024 in Paris

Instagram / katyperry Katy Perry mit ihrer Tochter Daisy im Madison Square Garden, August 2025

Instagram / orlandobloom Katy Perry, Orlando Bloom, Daisy und Flynn, Sommer 2025