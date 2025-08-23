Ava Phillippe und ihr Freund Dakota strahlen auf Premiere

Ava Phillippe (25) und ihr Freund Dakota Brubaker strahlten am Mittwochabend auf dem roten Teppich der Premiere des Films "Lurker". Zusammen posierten die Promi-Tochter und der Musiker für die Fotografen im Vista Theatre in Los Angeles, bevor sie sich zur After-Party in einen Klub aufmachten. Neben Ava und Dakota waren auch viele weitere bekannte Gesichter anwesend, darunter die Darsteller Archie Madekwe und Theodore Pellerin sowie Regisseur und Drehbuchautor Alex Russell.

Auf Fotos, die unter anderem Just Jared vorliegen, strahlen die beiden um die Wette. Auch mit ihrer Kleidung signalisieren die beiden, dass sie zusammengehören. Die Tochter von Hollywood-Star Reese Witherspoon (49) und ihr Partner tragen beide elegante Beige-Töne. Ava entzückt in einem Zweiteiler mit ausgefallenen Cut-Outs, während Dakota in einem lässigen klassischen Anzug erstrahlt. Gekonnt setzen beide zudem Akzente: Ava mit einer süßen Leo-Handtasche und Dakota mit einem cool geschnittenen weißen T-Shirt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Reese' Tochter ihren Freund der Öffentlichkeit präsentiert. Schon im Juni dieses Jahres feierte das verliebte Paar sein Red-Carpet-Debüt. Doch damit nicht genug. Noch vor ihrem ersten öffentlichen Auftritt erreichten die beiden einen weiteren Meilenstein: Sie zogen zusammen. In einem süßen TikTok-Video posieren Ava und Dakota glücklich vor ihrer neuen Küche und feiern ihr neues Zuhause. Offiziell zusammen durchs Leben gehen die beiden seit Dezember 2024.

Getty Images Dakota Brubaker und Ava Phillippe im Juni 2025

Getty Images Ava Phillippe, Reese Witherspoons Tochter

Getty Images Schauspielerin Ava Phillippe und Musiker Dakota Brubake