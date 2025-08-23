Mike Heiter in Sorge: Taucht Kim bei seiner Hochzeit auf?

Mike Heiter (33) müsste derzeit eigentlich glücklicher denn je sein: Der Reality-TV-Star wird seiner Leyla (29) in wenigen Tagen zum dritten Mal das Jawort geben. Die große Zeremonie in Italien ist das Highlight ihrer Eheschließung und wird per Livestream übertragen. Eine Sorge plagt ihn allerdings: Sein Ex-Flirt Kim Virginia Hartung (30) machte im Netz Andeutungen, dass sie womöglich etwas für den Tag seiner Hochzeit plant. Daher steht nun die Frage im Raum: Will die Promis unter Palmen-Bekanntheit die Zeremonie crashen? "Das nervt mich so unnormal, dass ich da schon wieder irgendeine Sche*ße höre aus der Richtung von den Hampelmännern da", wettert Mike in seiner Instagram-Story.

Dass die aktuelle Weltreise von Kim und ihrem Partner Nikola Glumac (29) derzeit durch Europa führt, und sie damit nicht weit von der Location der geplanten Feier sind, verstärkt die Alarmbereitschaft des Bräutigams. "Die sollen da bleiben, wo sie sind. Die sollen nichts mit unserer Hochzeit inszenieren", schimpft Mike weiter. Auch Leyla macht ihrem Ärger Luft. "Das ist einfach so peinlich", ist sie aus dem Off zu hören. Die Sorge vor einer potenziellen Störaktion der beiden TV-Persönlichkeiten scheint das Brautpaar zu belasten. "Stell dir mal vor, die tauchen dann bei unserer Hochzeit auf. Das kann ich denen nicht raten", betont der ehemalige Love Island-Kandidat.

Die Verbindung der drei sorgt schon lange für Diskussionsstoff unter den Fans. Insbesondere die Spannungen zwischen Leyla und Kim sind kein Geheimnis. Die einstige Bachelor in Paradise-Teilnehmerin machte bereits vor wenigen Monaten Andeutungen, eine Sabotage ihrer Rivalin "Kimocchio" – eine Anspielung auf Pinocchio – zu erwarten. "Mal schauen, was Kimocchio so an unserer Hochzeit vorhat", erklärte sie im Netz. Darüber hinaus äußerte sich die 29-Jährige zu dem Drama, das sich immer wieder in Kims Leben abspielte. "Ein Fiebertraum, der mittlerweile nur noch peinlich und langweilig ist", stellte sie klar.

IMAGO / STAR-MEDIA, IMAGO / Gartner Collage: Mike Heiter und Kim Virginia Hartung

IMAGO / Panama Pictures Mike und Leyla Heiter, 2025

RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp 2024