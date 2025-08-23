Häusliche Gewalt: Norman Reedus' Sohn wurde festgenommen

Mingus Reedus (25) wurde in New York in Gewahrsam genommen. Der Sohn von Norman Reedus (56) steht unter Verdacht, eine Frau geschlagen, gewürgt und zu Boden geworfen zu haben. Dies berichtet die New York Post und beruft sich dabei auf Quellen innerhalb der New Yorker Polizei. Demnach habe die Polizei auf einen Notruf reagiert, bei dem es hieß, die Frau habe eine große Menge Tabletten eingenommen und gedroht, Suizid zu begehen. Bisher wurde gegen den Promi-Spross keine formelle Anklage erhoben, doch die Ermittlungen laufen. Seine Eltern haben bislang kein Statement zu dem Vorfall abgegeben.

Dieser Vorfall ist nicht das erste Mal, dass Mingus mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Bereits im Jahr 2021 war er bei einer Auseinandersetzung während des San Gennaro Festivals in Little Italy gewalttätig geworden und hatte eine Frau verletzt. Der Fall wurde später durch einen Vergleich beigelegt, bei dem ihm private Beratungssitzungen auferlegt wurden. Laut Aussagen seines Anwalts gegenüber The New York Daily hatte sich Mingus damals in Notwehr verteidigt, nachdem er und seine Freunde von der Frau und deren Begleitung belästigt worden waren.

Mingus stammt aus Normans Beziehung mit Helena Christensen (56). Der US-Amerikaner und die Dänin waren von 1998 bis 2003 ein Paar. 13 Jahre später lernte der The Walking Dead-Star dann Diane Kruger (49) kennen, mit der er 2018 eine Tochter namens Nova Tennessee bekam. Die beiden Hollywoodstars teilen nur selten Einblicke in ihr Familienleben im Netz. Die Privatsphäre ihrer Tochter steht für sie an erster Stelle.

Anzeige Anzeige

Getty Images Norman Reedus und sein Sohn Mingus

Anzeige Anzeige

Getty Images Mingus Reedus, Juli 2024

Anzeige Anzeige