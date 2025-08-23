Nach Kevin-Flirt: Würde Raúl Richter was mit Männern haben?

Raúl Richter (38), bekannt als Dominik Gundlach aus der Serie GZSZ, sorgte in der Realityshow Villa der Versuchung für Schlagzeilen. Zwischen ihm und dem Realitystar Kevin Schäfer knisterte es gewaltig. Während einer ausgelassenen Partynacht tauschten die beiden nicht nur intensive Blicke, sondern auch einen Kuss aus. Diese Interaktion ließ die Zuschauer offensichtlich nicht los. Auf Instagram hakte ein neugieriger Fan nach: "Würdest du als Single auch etwas mit einem Mann anfangen?" Raúls Antwort darauf fiel klar und deutlich aus: "Ist vielleicht nicht das, was du hören möchtest, aber nein."

Während die Fans weiterhin über den flirty Moment mit Kevin spekulieren, bleibt Raúl selbst bei seiner Aussage, dass er nie etwas mit einem Mann hatte – und das auch keine Zukunft für ihn hätte. Raúl äußerte sich bereits gegenüber Blitzlichtgewitter zu dem Vorfall und berichtigte: "Ich habe da ein bisschen Show gemacht, das gebe ich zu." Da habe er sich mit Kevin ein bisschen vergnügt. "Um das mal richtig einzuordnen, ich habe es auch im Format gesagt, das ist eine lustige Nummer, für mich war das immer Spaß. Ich hoffe, er hat das auch als Spaß gesehen." Immerhin sei der Schauspieler aktuell glücklich vergeben. Seine Freundin Vanessa Schmitt dürfte dem Trubel demnach wohl entspannt entgegenblicken.

Für die Fans von Reality-Shows war die leidenschaftliche Szene zwischen Kevin und Raúl, der in der Show Das Sommerhaus der Stars bereits einen Seitensprung in seiner Beziehung zu seiner aktuellen Verlobten gebeichtet hatte, ein absolutes Highlight. Die feuchtfröhliche Party endete in einer inszenierten Hochzeitszeremonie, die dazu diente, die beiden Männer für einen Moment in den Mittelpunkt zu stellen. Nachdem Raúl öffentlich gegen seinen Show-Mitstreiter geschossen hatte, betitelte ihn die Prince Charming-Bekanntheit auf Instagram als "Fremdgeher". "Wenigstens bleibe ich meinem Genre treu und muss nicht fremdfischen, um interessanter zu wirken", resümierte Kevin und warf dem Ex-GZSZ-Star vor, ihn nur für Sendezeit geküsst zu haben.

RTL Raúl Richter in "Das Sommerhaus der Stars"

Joyn / Michael de Boer Realitystar Kevin Schäfer, Kandidat bei "Villa der Versuchung" 2025

AEDT Raúl Richter und Vanessa Schmitt im September 2024