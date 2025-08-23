Tom Hiddleston reagiert unbeholfen auf Kommentar zu Taylor

2016 führte Tom Hiddleston (44) eine kurze Beziehung mit Taylor Swift (35). Die Romanze scheint dem Filmstar heute aber eher Unbehagen auszulösen – zumindest war er beim Radiosender Heart Radio sichtlich irritiert, als der Moderator aus dem Nichts einen Kommentar über Taylor machte. Eigentlich erzählte Tom nur, dass es eine seiner Lieblingsbeschäftigungen sei, Online-Blogs zu lesen. Moderator Devin Griffin kommentierte das mit: "Wir haben herausgefunden, dass Taylor Swift ein großer Fan eines Blogs über Sauerteig-Rezepte ist." Daraufhin runzelte der Brite skeptisch die Stirn und äußerte sich nicht weiter dazu. Dann wurde ihm aber offenbar klar, dass Devin nur über Sauerteig sprechen wollte, und als Toms Kollegin Karen Gillan (37) ebenfalls darauf einging, kehrte das Lachen in sein Gesicht zurück.

Die Beziehung von Taylor und Tom endete nach nur drei Monaten. Damals sah es nicht so aus, als fließe zwischen ihnen böses Blut. Als der Loki-Darsteller erstmals zur Trennung Stellung bezog, fand er lobende Worte für seine Verflossene. Heute dürfte die Liaison in Toms Leben keine große Rolle mehr spielen. Seine große Liebe fand er in der Schauspielerin Zawe Ashton. Die beiden sind seit 2022 verlobt und erwarten derzeit ihr zweites gemeinsames Kind. Die Hochzeitsglocken läuteten allerdings noch nicht, auch wenn die beiden immer wieder als Ehepaar bezeichnet werden. Erst Anfang August musste Tom den Moderator eines BBC-Podcasts korrigieren: "Wir haben nicht heimlich geheiratet."

Ihre Beziehung halten Tom und Zawe aber größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Weder ihre Verlobung noch die Geburt ihres ersten Kindes wurde groß kommuniziert. Entsprechend überraschend kam Zawes zweite Schwangerschaft für die Fans. Die süßen Neuigkeiten gab die Britin im Vorfeld des SXSW-Festivals in London bekannt. Vogue durfte sie bei der Anprobe für ihr Kleid begleiten, das ihren Babybauch in Szene setzen sollte. Die Designerin ist eine enge Freundin der werdenden Mutter und kleidete sie schon in ihrer ersten Schwangerschaft ein. Dem Magazin erzählte sie stolz, das fühle sich nun "wie eine süße Fortsetzung dieser Geschichte" an.

amie McCarthy/Getty Images for Tony Awards Productions, Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Record Collage: Tom Hiddletson und Taylor Swift

Tom Hiddleston und Taylor Swift im Sommer 2016 am Flughafen in L.A.

Getty Images Schauspielerpaar Tom Hiddleston und Zawe Ashton, Juni 2025