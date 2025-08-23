Lil Nas Xs Nacktaktion: Experte vermutet langen Meth-Konsum

Es gibt große Sorgen um Lil Nas X (26). Der US-Rapper wurde am Donnerstag von der Polizei auf einer Straße verhaftet, nachdem er nackt und verwirrt herumgelaufen war. Aufgrund einer mutmaßlichen Überdosis wurde er sogar ins Krankenhaus gebracht. Der Sucht- und Entzugsexperte Richard Taite teilte gegenüber OK! seine Vermutungen zum Verhalten von Lil Nas X. "Kokain oder Meth sind am wahrscheinlichsten", führte er als Gründe auf. "Desorientierung, Herumlaufen in Unterwäsche und Halluzinationen" seien klassische Anzeichen für jemanden, der auf Drogen ist.

Laut dem Experten sollte Lil Nas X schnellstmöglich Hilfe bekommen, sonst könnte es für ihn böse enden. "Wenn er weiter konsumiert, ist es keine Frage des Ob, sondern des Wann. Diese Drogen sind kein Spaß – sie töten", stellt er im Interview mit dem Magazin weiter klar. Der Musiker wurde aufgrund von Problemen in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal ins Krankenhaus eingeliefert. Im April musste er wegen einer plötzlichen Gesichtslähmung in eine Klinik. Ein weiteres Zeichen für Drogenkonsum, laut dem Fachmann.

Montero Lamar Hill, wie er bürgerlich heißt, wurde in der Nacht zu Donnerstag auf dem Ventura Boulevard in Los Angeles ohne Kleidung entdeckt. Ein Video, das TMZ vorlag, zeigte ihn um vier Uhr nachts mit einem orangefarbenen Verkehrskegel auf dem Kopf. Zuvor waren mehrere Meldungen bei der Polizei eingegangen. Das Verhalten des Rappers habe sich nur schwer einschätzen lassen – Augenzeugen waren sich aber sicher, dass er unter Drogen stand.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lil Nas X bei der Met Gala 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lilnasx Lil Nas X, Musiker

Anzeige Anzeige