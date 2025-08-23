Streit mit Sarah: Ist Chris Noth auf Kim Cattralls Seite?

Chris Noth (70), bekannt aus Sex and the City, hat mit einer simplen Geste erneut die Aufmerksamkeit auf den langjährigen Streit zwischen Sarah Jessica Parker (60) und Kim Cattrall (69) gelenkt. Anlässlich Kims 69. Geburtstags hinterließ der Schauspieler, der in der Serie Mr. Big spielte, eine Glückwunschnachricht unter ihrem Instagram-Post. Er war damit der einzige frühere Kollege aus dem "Sex and the City"-Universum, der sich öffentlich zu ihrem Geburtstag äußerte. Gleichzeitig gefiel Kim ein Kommentar eines Fans, der sie als den wahren Star der Serie pries. Dies gibt dem jahrelangen Zwist zwischen Kim und ihrer ehemaligen Kollegin Sarah eine neue Dynamik.

Hinter den Kulissen von "Sex and the City" schwelt der Konflikt zwischen Kim und Sarah schon lange. Besonders hitzig wurde es 2018, als Kim ihrer Kollegin vorwarf, nur geheucheltes Mitgefühl über den Verlust ihres Bruders gezeigt zu haben. In Interviews sprach Kim davon, dass sie und Sarah keine Freundinnen, sondern lediglich Kolleginnen gewesen seien. Die 69-Jährige fühlte sich laut Daily Mail oft als "Bösewicht" dargestellt und empfand das Verhalten ihrer Co-Stars am Set als wenig unterstützend. Sarah hingegen erklärte laut dem Portal, die öffentlichen Vorwürfe seien für sie schmerzvoll und reflektierten nicht das, was sie in ihrer gemeinsamen Zeit erlebt habe.

Obwohl für Kim das Kapitel "Sex and the City" eigentlich abgeschlossen war, kehrte sie zuletzt mit einem Überraschungsauftritt zur Kultrolle der Samantha zurück – wenn auch nur per Smartphone. In der dritten Staffel von And Just Like That gab es für die Fans ein absolutes Nostalgie-Highlight, als Carrie in einer Szene eine gewitzte Textnachricht von Samantha erhielt. Darin schrieb die PR-Expertin über Carries neuen Nachbarn: "Ich wünschte, er wäre unter mir." Die Serie griff damit erneut die besondere Verbindung der beiden Figuren auf und sorgte für begeisterte Reaktionen.

IMAGO / ZUMA Press Wire Sarah Jessica Parker, Chris Noth und Kim Cattrall

Getty Images Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Chris Noth, Kim Cattrall und Cynthia Nixon

Getty Images Kim Cattrall und Sarah Jessica Parker