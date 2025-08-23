Am Set: Sophie Turner kurbelt Schwangerschaftsgerüchte an

Sophie Turner (29) hat am Donnerstag mit einem neuen Post die Gerüchteküche zum Brodeln gebracht. Die Schauspielerin zeigte in einer Reihe von Bildern, wie sie sich für ihre neueste Filmrolle im Thriller "Trust" ablichten ließ. Besonders ein Detail ließ Fans aufhorchen: Auf einem der Instagram-Fotos hielt Sophie, die in Unterwäsche und mit Kunstblut bedeckt posierte, einen beeindruckend realistischen Prothesen-Babybauch schützend mit beiden Händen. Kommentare wie "Moment mal, ist sie schwanger?" und "Dieser Babybauch sieht so echt aus!" überschwemmten daraufhin die Kommentarspalte. Doch zur Beruhigung: Die Game of Thrones-Darstellerin ist aktuell nicht erneut schwanger, sondern gab lediglich Einblicke in den Set-Alltag.

Bei den gezeigten Szenen handelt es sich genauer gesagt um Einblicke in den Film "Trust", der am Mittwoch seine Premiere in den Kinos feierte. Sophie schlüpft darin in die Haut von Lauren Lane, einer skandalumwobenen Hollywood-Schauspielerin, die versucht, sich nach einem turbulenten Ereignis in eine abgelegene Hütte zurückzuziehen. Doch die vermeintliche Ruhe wird zu einem grausamen Überlebenskampf, als sie feststellen muss, dass sie nicht allein ist. In ihrem Instagram-Post schwärmte Sophie über die Arbeit am Set in Mexiko-Stadt und lobte das Team: "Wir waren wirklich wie eine Familie." Neben ihr sind auch Katey Sagal (71) und weitere bekannte Gesichter wie Billy Campbell (66) und Rhys Coiro (46) im packenden Thriller zu sehen.

Abseits der Leinwand ist Sophie eine stolze Mutter von zwei Töchtern, Willa und Delphine, die sie mit ihrem Ex-Mann, dem ehemaligen Camp Rock-Star Joe Jonas (36), großzieht. Obwohl sich das Paar schon im September 2023 nach mehr als vier Jahren Ehe getrennt hat, konzentriert sich Sophie nach wie vor voll auf den Spagat zwischen Kindern und Karriere – und auf die turbulente Beziehung zu Peregrine Pearson. Als Schauspielerin, die 2011 durch ihre Rolle als Sansa Stark in der HBO-Fantasy-Serie "Game of Thrones" weltweiten Ruhm erlangte, schafft sie es immer wieder, mit starken Rollen zu begeistern. Marvel-Fans dürfte sie wegen ihrer Performance in dem Sequel "X-Men: Dark Phoenix" (2019) als Jean Grey in Erinnerung geblieben sein.

IMAGO / ABACAPRESS Sophie Turner, Schauspielerin

Instagram / sophiet Sophie Turner mit Prothesen-Babybauch

WENN.com Sophie Turner in "Game of Thrones"