"Love Is Blind"-Streit eskaliert zwischen Megan und Javen

In der aktuellen Staffel der britischen Version von Love Is Blind auf Netflix fliegen die Fetzen. Der Kandidat Javen, ein 28-jähriger Gesundheitscoach, sorgt in Episode acht für Aufsehen, als er während eines Bar-Abends mit anderen Kandidatinnen flirtet – und das, obwohl er eigentlich mit der 31-jährigen Katisha verlobt ist. Doch damit nicht genug: Später entscheidet er sich, ohne seine Verlobte mit den anderen Teilnehmern weiterzuziehen – Katisha, die sichtlich enttäuscht ist, lässt er alleine zu Hause zurück. Doch das Drama nimmt weiter Fahrt auf.

Wie Katishas Freundin und Mitstreiterin Megan berichtet, hat sich Javen auch im weiteren Verlauf des Abends nicht wie ein verlobter Mann verhalten. Megan betont, er hätte den Großteil des Abends mit den Single-Teilnehmerinnen, darunter Sophie, Yolanda und Aanu, verbracht. Mit Sophie sei er sogar in eine abgelegene Fotokabine verschwunden – ohne ersichtlichen Grund. Das alles berichtet sie Katisha, woraufhin diese das Experiment verlässt und ihre Verlobung zu Javen auflöst.

Javen ist von den Vorwürfen zutiefst getroffen und will seinen Namen reinwaschen. Während eines Gesprächs mit Megan und ihrem Verlobten Kieran wirft er der Tänzerin vehement vor, "Halbwahrheiten" über ihn zu verbreiten. Doch die Situation eskaliert: Da Megan ihren Standpunkt beibehält, schaukelt sich die Diskussion so sehr hoch, dass Megan schließlich wütend die Szene verlässt. Sie beleidigt Javen als "verdammtes Ar******" und bricht auf dem Balkon in Tränen aus. "Ich musste mich entfernen, weil es einfach zu nichts geführt hat", erklärt sie anschließend im Einzelinterview.

Netflix Collage: Megan und Javen, "Love Is Blind"-Kandidaten

Netflix Katisha, "Love Is Blind"-Kandidatin

Courtesy of Netflix © 2025 Katisha in der achten Folge von "Love Is Blind"-UK

