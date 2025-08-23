Jessica Alba und Cash Warren haben Datingregeln nach Ehe-Aus

Jessica Alba (44) und ihr Noch-Ehemann Cash Warren (46) haben nach ihrer Trennung klare Spielregeln aufgestellt, wenn es um neue Partner geht. Die beiden, die nach 16 gemeinsamen Ehejahren getrennte Wege gehen, wollen ihre Kinder Honor, Haven und Hayes aus ihren neuen Romanzen heraushalten. "Jessica und Cash haben während ihrer Trennung darüber gesprochen, andere Menschen zu daten, und waren sich einig, dass das für beide in Ordnung ist", soll ein Insider aus dem Umfeld des Ex-Paares dem Magazin Us Weekly verraten haben. Dennoch haben sie laut der Quelle "klare Grenzen, was das Kennenlernen neuer Partner durch die Kinder betrifft". Für beide stehe fest, dass sie aktuell nicht an einer ernsten Beziehung interessiert sind, was diese Regelung einfacher mache.

Nachdem Jessica in ihrem Scheidungsantrag unüberbrückbare Differenzen als Grund für das Ehe-Aus angegeben hatte, scheint sie inzwischen das Kapitel hinter sich gelassen zu haben. Die Schauspielerin soll seit Juli mit Danny Ramirez, bekannt aus "Top Gun: Maverick", liiert sein. Ihr ehemaliger Partner Cash wurde zuletzt händchenhaltend mit dem Model Hana Sun Doerr in der Öffentlichkeit gesichtet. Dennoch betonen beide immer wieder, dass sie die gemeinsamen Jahre mit Respekt und Dankbarkeit sehen und jederzeit zum Wohl ihrer drei Kinder zusammenarbeiten würden.

Kurz nachdem die Romanze von Jessica und Danny öffentlich wurde, meldete sich auch Cash zu Wort. Gegenüber TMZ zeigte sich der Filmproduzent erstaunlich entspannt: "Ich freue mich für sie. Er scheint ein guter Kerl zu sein", sagte Cash, als er auf die Beziehung seiner Ex zu Danny angesprochen wurde. Den neuen Partner habe er zu dem Zeitpunkt allerdings noch nicht persönlich getroffen.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Future Image Jessica Alba und Cash Warren, 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / ZUMA Press Wire Cash Warren und Jessica Alba, 2024

Anzeige Anzeige

IMAGO / PicturePerfect Cash Warren und Jessica Alba, 2017

Anzeige