Die Hip-Hop-Band Cypress Hill gehört zu den bekanntesten Gruppen des Hip-Hops aus den Neunzigerjahren. Vielen sind sie mit Songs wie “Insane in the Brain” bis heute im Kopf geblieben. Nun werden die Musiker in den USA für ihren Erfolg der letzten dreißig Jahre mit einer besonderen Auszeichnung geehrt: Cypress Hill bekommen einen Stern auf dem “Walk of Fame” in Hollywood!

Am 18. April sollen die kalifornischen Rapper ihren Stern bekommen – und fügen sich damit in die Reihen der Promilegenden ein. Ihre Auszeichnung auf dem berühmten “Walk of Fame” ist der 2660. Stern überhaupt. “Die Band ist seit drei Jahrzehnten erfolgreich und die Musiker werden ihren Erfolg sicher noch viele Jahre fortsetzen", begründet die “Walk of Fame”-Sprecherin Ana Martinez die Wahl laut der Deutschen Presse-Agentur. Das Komitee sei außerdem stolz, die erste latinoamerikanische Hip-Hop-Band mit einem Stern zu ehren. Als Gastredner soll unter anderem auch Rapper Xzibit (44) vor Ort sein.

Schon das Debütalbum verkaufte sich 1991 mehr als zwei Millionen Mal. Auf dem Nachfolger "Black Sunday" war der bis heute bekannteste Song der Band "Insane in the Brain". Mit "Elephants On Acid" kam erst kürzlich das neunte Studioalbum heraus. Die Band gründete sich in South Gate in Los Angeles, in einem Bezirk, in dem hauptsächlich Latinos leben. Noch heute unterstützen die Musiker die Gemeinde mit Spenden und verschiedenen Initiativen.

Getty Images B-Real, Cypress Hill-Mitglied

Getty Images Cypress Hill-Rapper B-Real

Getty Images B-Real und Sen Dog, Rapper

