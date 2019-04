Was für traurige Nachrichten! Schauspielerin Bibi Andersson war eine echte Film-Ikone und spielte in ihrer langjährigen Karriere in über 50 Filmen mit. Zu den bekanntesten zählen ihre Rollen in den Streifen "The Seventh Seal" und "Persona". Doch bereits seit mehreren Jahren ging es der schwedischen Darstellerin schlecht. Jetzt bestätigte eine Freundin das traurige Ende ihres Leidens: Bibi starb am Sonntagvormittag unter bislang noch ungeklärter Todesursache.

Das berichtet die Stockholmer Zeitung Aftonbladet. Christina Olofsson war eine enge Vertraute der Verstorbenen und verriet: "Sie war viele Jahre krank, aber es ist traurig. Ich habe herausgefunden, dass Bibi heute Mittag gestorben ist." Woran die 83-Jährige starb, steht bislang noch nicht fest.

Die Blondine erlitt laut der Quelle vor zehn Jahren einen Schlaganfall. Zu der Zeit lebte Bibi mit ihrem Ehemann Gabriel Mora Baeza in Frankreich. Einige Tage später kehrte sie nach Schweden zurück, um sich im Krankenhaus behandeln zu lassen. Kurz darauf zog sie in ein Pflegeheim in Stockholm. Bibi hinterlässt ihren Mann sowie ihre Tochter Jenny Grede Dahlstrand.

Getty Images Bibi Andersson im Januar 2005 in Norwegen

Getty Images Bibi Andersson im Jahr 1971

Getty Images Bibi Andersson im Dezember 1966



