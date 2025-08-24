Neues Gesicht: Nancy Travis verstärkt den "Navy CIS"-Cast

Die Navy CIS-Familie bekommt Zuwachs. Wie TVLine berichtet, wird in Staffel 23 der Crime-Serie die Schauspielerin Nancy Travis (63) zum Cast dazustoßen. Die US-Amerikanerin wird die Rolle Navy Vice Admiral Harriet Parker verkörpern. Harriet ist die Schwester von Special Agent Alden Parker (Gary Cole). Ihren ersten Auftritt wird Nancy in einer Folge haben, die auf Aldens Vergangenheit zurückblickt. Nach dem Tod seines Vaters trifft er nach langem wieder auf Harriet, wodurch alte Wunden wieder aufreißen. Showrunner Steven D. Binder erklärt: "[Alden] hatte eine schwierige Kindheit, er war in einem Jugendgefängnis, er hat Dinge gestohlen – und das ist die Dynamik, mit der seine Schwester aufgewachsen ist. Er war das 'schlechte' Kind und sie war das gute Kind."

Das Wiedersehen der Geschwister soll Alden aber nicht nur private, sondern auch berufliche Probleme bereiten. "Die beiden werden das noch einmal durchleben. Sie ist diese superkorrekte Navy-Admirälin, und dann haben wir Alden Parker, der diesen 'bösen Jungen'-Kern hat. Diese beiden werden aneinandergeraten, und das Lustige daran ist, dass es eine Sache ist, wenn das beim Thanksgiving-Dinner passiert, aber eine ganz andere Sache, wenn es mitten in einer globalen Krise geschieht", freut Steven sich auf die Entwicklung von "Navy CIS". In den USA werden die Episoden mit Nancy zur Staffelpremiere am 14. Oktober ausgestrahlt – einen deutschen Starttermin gibt es noch nicht.

Nancy ist keine Unbekannte in der Serienwelt. Sie dürfte vor allem Liebhabern von Sitcoms ein bekanntes Gesicht sein. Größere Bekanntheit erlangte sie vor allem durch die Serie "Last Man Standing". Dort spielte sie von 2011 bis 2021 Seite an Seite mit Tim Allen (72). Die beiden verkörperten ein Ehepaar, das sich durch den chaotischen Alltag mit drei Töchtern boxen muss. Darüber hinaus war die 63-Jährige in Filmen wie "Air America" mit Mel Gibson (69) zu sehen, sowie in einzelnen Folgen von Serien wie "Mr. Mercedes", "The Ranch" oder Law & Order: Special Victims Unit.

Getty Images Nancy Travis, US-Schauspielerin

Getty Images Gary Cole. "Navy CIS"-Darsteller

Getty Images Nancy Travis und Tim Allen im September 2018