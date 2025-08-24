Das bringt Stefan Raabs brandneue Show "Die Unzerquizbaren"

Stefan Raab (58) und Elton (54) sind zurück auf der Fernsehbühne! Mit ihrer neuen Quizshow "Die Unzerquizbaren" wollen sie den Samstagabend auf RTL erobern. Das Besondere: Die beiden treten als Team an. Mutige Kandidaten, die ihre Quiz-Fähigkeiten unter Beweis stellen wollen, können sich auf eine aufregende Herausforderung einstellen. Mit Wissen, Geschick und Nervenstärke müssen sie versuchen, sowohl ihre Gegner als auch das eingespielte Duo zu besiegen. Laura Wontorra (36) übernimmt die Moderation, und musikalisch wird die Show von den Heavytones begleitet. Bereits Mitte September beginnen die Aufzeichnungen in Hürth, die Ausstrahlung ist für den Winter geplant.

Die spannende Show verspricht nicht nur Unterhaltung, sondern auch ein Preisgeld von bis zu 100.000 Euro, das im Finale auf die herausragendsten Kandidaten wartet. In der Sendung gilt es, die "quiz-erprobten Giganten" bei einem Battle auf der sogenannten Quiz-Treppe ins Wanken zu bringen. Insgesamt soll es vier Spielrunden geben. Die Teilnehmer wetteifern in diesen gegeneinander sowie gleichzeitig gegen Stefan und Elton. Zuschauer können sich schon jetzt Tickets für die Aufzeichnungen sichern oder selbst ihr Glück versuchen, indem sie sich als Kandidaten bewerben.

Für Stefan könnte "Die Unzerquizbaren" ein frischer Start sein, um an vergangene Erfolge anzuknüpfen. Nachdem seine letzte Show "Du gewinnst hier nicht die Million" vorzeitig aus dem Programm genommen wurde, scheinen Raab und seine Produktionsfirma nun ein neues Konzept zu liefern. Elton, der den Fans seit seiner Zeit als Sidekick bei TV total in bester Erinnerung geblieben ist, bringt dabei nicht nur seine Quiz-Erfahrung ein, sondern ergänzt als langjähriger Weggefährte die charmante Chemie des Duos. Fans dürfen sich also auf ein Wiedersehen mit einem der bekanntesten Paare der deutschen Fernsehunterhaltung freuen.

Getty Images Stefan Raab, Moderator

RTL / Raab ENTERTAINMENT / Markus Hertrich Stefan Raab, Elton und Bully Herbig

IMAGO / eventfoto54 Elton und Stefan Raab, November 2005

