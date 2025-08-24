Ghislaine Maxwell (63), die 2022 wegen Beihilfe zu Jeffrey Epsteins (†66) Verbrechen zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde, hat den US-Präsidenten Donald Trump (79) in ihren Aussagen entlastet. Wie Die Zeit berichtete, habe Ghislaine unter Eid ausgesagt, dass sie Donald nie in einer unangemessenen Umgebung gesehen hat. "In den Gelegenheiten, in denen ich mit ihm zusammen war, war er in jeder Hinsicht ein Gentleman", wird Ghislaine aus den veröffentlichten Mitschriften der Vernehmung zitiert.

Die Befragung, der sich Ghislaine im Juli in Florida unterzog, fand unter der Zusicherung einer Teilimmunität statt. Diese erlaubte es ihr, ohne Angst vor Strafverfolgung frei auszusagen. Nachdem Ghislaine ihre Aussagen getätigt hatte, wurde sie von einer Haftanstalt in Florida in ein Frauengefängnis in Texas mit minimaler Sicherheitsstufe verlegt, wobei die Behörden keinen Grund für diesen Wechsel nannten.

Der Fall "Jeffrey Epstein" bleibt im politischen Diskurs der USA ein hochsensibles Thema, nicht zuletzt durch die Verbindungen des verstorbenen Multimillionärs und mutmaßlichen Straftäters zu einflussreichen Persönlichkeiten, wie etwa Prinz Andrew (65), Bill Clinton (79) oder dem amtierenden US-Präsidenten Donald. Sie sollen zum prominenten Freundeskreis Jeffreys gehört haben, weshalb sich Gerüchte um seinen Suizid ranken und Kritiker immer wieder von Verschleierung sprechen.

Getty Images Ghislaine Maxwell, Unternehmerin

Imago Ein Foto von Donald Trump und Jeffrey Epstein wird von einem Abgeordneten gezeigt

