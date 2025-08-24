Geheime Verhöre von Ghislaine Maxwell endlich veröffentlicht

Nach erheblichem öffentlichen Druck hat das US-Justizministerium Protokolle von Verhören mit Ghislaine Maxwell (63), der ehemaligen Partnerin des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein (†66), veröffentlicht. Die Befragungen fanden Ende Juli 2025 statt und umfassen über 320 Seiten. Ghislaine, die derzeit eine 20-jährige Haftstrafe für ihre Rolle beim Aufbau eines Rings zum sexuellen Missbrauch junger Mädchen verbüßt, bestreitet in den Protokollen unter anderem, dass der ehemalige US-Präsident Bill Clinton (79) je auf Jeffreys Karibikinsel gewesen sei – ein Ort, der als Schauplatz vieler der angeklagten Vergehen gilt.

Die Veröffentlichung der Verhörprotokolle scheint ein Versuch zu sein, den wachsenden politischen Druck auf Donald Trump (79) zu lindern. Während des Wahlkampfes gehörte es zu seinen Wahlversprechen, Beweise im "Fall Jeffrey Epstein" offenlegen zu wollen. Im Vorfeld hatten viele spekuliert, ob die Protokolle mehr Klarheit über Jeffreys Kontakte und die Gerüchte über prominente Mitwisser bringen könnten.

Ghislaine, Tochter des verstorbenen Medienmoguls Robert Maxwell, wuchs inmitten des britischen Jetsets auf. Durch ihre Beziehung zu Jeffrey hatte sie früher Zugang zur internationalen High Society und Kontakt zu Prominenten wie Prinz Andrew (65), Bill Clinton und Donald Trump, deren Namen immer wieder im Fokus der Medien stehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ghislaine Maxwell

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeffrey Epstein auf einem Plakat in New York, 2019

Anzeige Anzeige