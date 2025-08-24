Nach Comeback: Sabia Boulahrouz ist überwältigt von Fanliebe

Sabia Boulahrouz (47) ist offiziell zurück im Rampenlicht – und begeistert ihre Fans wie nie zuvor! Nach mehreren Jahren fernab der Öffentlichkeit startete das ehemalige Model ein fulminantes Social-Media-Comeback. Auf Instagram zeigt sie nun stolz ihren Erfolg: In den vergangenen 30 Tagen erzielte ihr Profil über 1,2 Millionen Aufrufe. Ihre Freude über den Zuspruch teilt sie offen mit ihren Followern. "Ich bin überwältigt von euch allen. Mein Herz ist voller Liebe und Dankbarkeit", schreibt sie voller Begeisterung in ihrer Story.

Die beeindruckenden Zahlen zeigen, wie stark das Interesse an der Hamburgerin auch nach ihrer längeren Abwesenheit geblieben ist. Sabia scheint sichtlich gerührt von der anhaltenden Unterstützung ihrer Fangemeinde. Ihren Wiedereinstieg machte sie mit einem schlichten, aber gemütlichen Foto, das sie entspannt mit einer Tasse Tee auf einer Couch zeigte. "Gemütlicher Abend", schrieb die 47-Jährige dazu. Ihre Community brachte ihr daraufhin eine Welle des Zuspruchs entgegen. "Willkommen zurück. Hab dich vermisst", hieß es unter anderem in den Kommentaren.

Sabia veröffentlichte zuletzt 2019 einen Beitrag auf ihrem Social-Media-Account. Sie überraschte allerdings nicht nur mit einem Comeback im Netz, sondern entschied sich kürzlich auch dazu, wieder auf einem roten Teppich zu erscheinen. Bei der Bild Red Night in Hamburg erklärte sie, sich ganz bewusst für eine lange Auszeit entschieden zu haben, um sich ihrer Familie zu widmen. "Mir war es wichtig, 100 Prozent für sie da zu sein. Und dabei hatte ich gemerkt, wie gut es mir tut, nicht mehr in der Öffentlichkeit zu stehen", verdeutlichte die Ex-Frau von Rafael van der Vaart (42) gegenüber Bild.

Instagram / sabia_boulahrouz Sabia Boulahrouz, ehemaliges Model

Instagram / sabia_boulahrouz Sabia Boulahrouz im Juli 2025

Instagram / sabia_boulahrouz Sabia Boulahrouz, August 2025

