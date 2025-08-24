Erster Geburtstag: Hailey Bieber schwärmt von ihrem Sohn

Hailey Bieber (28) hat ein ganz besonderes Ereignis gefeiert: den ersten Geburtstag ihres Sohnes Jack Blues. Auf Instagram teilte das Model rührende Fotos des gemeinsamen Tages am 22. August. Auf einem der Bilder klettert der kleine Jack lachend in Windeln auf seiner Mutter, während sie ihn festhält und strahlt. Ein weiteres Foto zeigt die Unternehmerin, wie sie Jack sanft auf der Stirn küsst, beide in passenden weißen T-Shirts gekleidet. "1 Jahr mit dir, mein wunderschöner Junge", schrieb die stolze Mutter zu den Aufnahmen. Außerdem gewährte sie ihren Followern einen kurzen Blick auf die Geburtstagsdekoration, zu der eine beeindruckende Menge an Luftballons gehörte.

Jack Blues' Geburtstag scheint in einer liebevollen und familiären Atmosphäre gefeiert worden zu sein. Hailey, die sich privat meist sehr zurückhaltend zeigt, machte mit diesem Post eine Ausnahme und gab den Fans einen seltenen Einblick in das gemeinsame Leben mit ihrem Sohn. Während die stolzen Eltern ihren Nachwuchs in den sozialen Medien eher selten zeigen, wirkte die Zweifach-Mama auf den Fotos völlig gelöst und glücklich, ganz im Moment mit ihrem Kleinen. Der erste Geburtstag ist ein wichtiger Meilenstein, und Hailey schaffte es offensichtlich, ihn stilvoll und dennoch herzlich zu feiern.

Das Familienleben hat für Hailey und ihren Ehemann Justin Bieber (31) einen hohen Stellenwert. Nach einigen Herausforderungen in den vergangenen Monaten, die durch Justins intensiven Arbeitszyklus angetrieben wurden, scheint sich das Paar wieder neu gefunden zu haben. Justin, der vor Kurzem ein Studioalbum veröffentlichte, hat den emotionalen Stress, der ihn belastete, überwunden und wirkt wieder ausgeglichener. Mit Jack scheint das Familienglück jetzt perfekt zu sein, und Hailey genießt spürbar die Rolle als Mutter. Ihre liebevollen Worte und die innigen Fotos sprechen Bände über das Glück, das der kleine Jack in ihr Leben gebracht hat.

Instagram / haileybieber Hailey Bieber mit ihrem Sohn Jack Blues, April 2025

Instagram / haileybieber Hailey Bieber feiert den ersten Geburtstag ihres Sohns

Instagram / haileybieber Jack Blues Bieber feiert seinen ersten Geburtstag