Süß: Jennifer Anistons Freund unterstützt sie bei Event

Es war ein besonderer Abend für Jennifer Aniston (56), als sie vor Kurzem ihre neueste Haarpflegeserie in Los Angeles präsentierte – und nicht nur ihr Produkt, sondern auch ihr Partner Jim Curtis sorgte dabei für Gesprächsstoff. Während die Schauspielerin, die mit der Serie Friends Weltruhm erlangte, im Mittelpunkt des Events stand, hatte ihr Freund einen Platz in der hinteren Reihe eingenommen und verfolgte das Geschehen mit einem strahlenden Lächeln, wie die Zeitung Daily Mirror berichtete. Der Lebenscoach und Hypnotiseur ließ sich trotz der vielen prominenten Gäste nicht aus der Ruhe bringen und unterstützte Jennifer ganz still und leise im Hintergrund.

Das Paar scheint unzertrennlich zu sein, wie Insider berichten. Eine Quelle verriet im Gespräch mit Daily Mail: "Sie machen alles zusammen, sie sind immer zusammen, und wenn sie sich trennen müssen, telefonieren sie ständig miteinander, sie sind so heiß und intensiv, es ist verrückt." Gemeinsam teilen sie Interessen wie Meditation, Yoga und ihre Liebe zu Haustieren. Bereits im Sommer hatten erste Gerüchte über eine Romanze die Runde gemacht, nachdem die beiden anlässlich der Feiertage Anfang Juli zusammen auf Mallorca gesehen wurden. Nur wenige Monate später wirken sie wie das perfekte Team. Während des Events stand Jennifer, die sich 2005 nach fünf Jahren Ehe von Brad Pitt (61) hat scheiden lassen, im Rampenlicht und sprach mit Begeisterung über ihr neues Produkt, während Jim dezent mit den Gästen plauderte und sich ansonsten eher im Hintergrund hielt.

Jim ist nicht nur ein Ruhepol in Jennifers Leben, sondern hat auch selbst eine bewegte Vergangenheit, die er inzwischen erfolgreich hinter sich gelassen hat. Der Coach und Hypnotiseur wurde in jungen Jahren durch gesundheitliche Probleme aus seiner sportlichen Laufbahn gerissen und entwickelte dank Meditation und Achtsamkeit eine neue Lebensperspektive. In seinem Newsletter reflektierte er über schwierige Lebenserfahrungen: "Als ich krank, traurig, festgefahren und voller Schmerzen war, hätte ich nie gedacht, dass ich einmal den Reichtum, die Freude und die Liebe erleben würde, die ich jetzt täglich erlebe." Jennifer selbst lässt es nach gescheiterten Beziehungen ruhig angehen und schätzt 2">die entspannte Dynamik mit ihrem neuen Partner.

Collage: Getty Images, Instagram / jimcurtis1 Collage: Jennifer Aniston und Jim Curtis lächeln.

IMAGO / YAY Images Filmstars Brad Pitt und Jennifer Aniston

Getty Images Jennifer Aniston, 2020

