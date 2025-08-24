"Sopranos"-Star Jerry Adler ist mit 96 Jahren verstorben

Jerry Adler (†96), bekannt aus der beliebten Serie "The Sopranos", ist nicht mehr am Leben. Sein langjähriger Freund Frank J. Reilly bestätigte die traurige Nachricht mit einem Beitrag auf der Plattform X: "Der großartige Schauspieler, mein Freund Jerry Adler, ist heute im Alter von 96 Jahren gestorben." Jerry, der unter anderem als Hesh Rabkin, ein Berater von Tony Soprano, in der HBO-Serie brillierte, begann seine Schauspielkarriere erst im Alter von 65 Jahren und machte sich auch durch Rollen in Serien wie "The Good Wife" und "Rescue Me" einen Namen. "Nicht schlecht für jemanden, der erst spät mit der Schauspielerei anfing", schrieb Frank.

Jerry, geboren am 4. Februar 1929 in Brooklyn, New York, war aber nicht nur ein talentierter Schauspieler, sondern auch eine feste Größe hinter den Kulissen. Schon früh kam er durch seinen Vater, den Generalmanager des Group Theatre, mit der Theaterwelt in Berührung. Seine Karriere begann er als Assistent des Bühnenmanagers einer Produktion von "Gentlemen Prefer Blondes", die er während seiner College-Zeit unterstützte. Später war Jerry als Bühnenmanager und Regisseur an über 50 Broadway-Produktionen beteiligt – darunter die legendäre Inszenierung von "My Fair Lady" im Jahr 1956. Auch hinter den Kulissen von Fernsehveranstaltungen wie den Tony Awards war er tätig.

Interessanterweise hatte Adler auch familiäre Wurzeln im Schauspiel – seine Cousine war die renommierte Schauspieltrainerin Stella Adler. Trotz seines späten Starts in der Schauspielerei genoss er eine bemerkenswerte Karriere und hinterließ einen bleibenden Eindruck – bei seinem Publikum und seinen Kollegen gleichermaßen. Jerrys Engagement und seine Leidenschaft für die Kunst, sowohl auf als auch hinter der Bühne, machen ihn unvergesslich.

Getty Images Jerry Adler, "Die Sopranos"-Star

Getty Images Jerry Adler, Dezember 2014

Getty Images Jerry Adler, Schauspieler und Broadway-Regisseur

