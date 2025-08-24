Nach Baby-News: Loredana Wollny schwärmt von Sohn Aurelio

Loredana Wollny (21) teilt ihr Glück als Mama mit ihren Followern! Nachdem die Reality-TV-Bekanntheit kürzlich bekannt gegeben hat, dass sie erneut Nachwuchs erwartet, zeigt sie sich nun auf Instagram von ihrer emotionalen Seite. Dort widmete sie ihrem ersten Kind, Sohn Aurelio, rührende Worte. "Manchmal braucht es nichts weiter als dein Lächeln, um meinen Tag vollkommen zu machen. Du bist mein größtes Glück, mein Herz, mein Zuhause", schreibt sie zu einem Selfie des Mutter-Sohn-Duos.

Die Worte der 21-Jährigen zeigen, wie sehr sie das Muttersein erfüllt. "An deiner Hand ist jeder Weg leicht", lässt sie die Fans an ihren tiefen Gefühlen teilhaben. Der kleine Junge ist für sie nicht nur Familie, sondern besonders auch ein Ort der Geborgenheit. "In deinen Augen finde ich alles, was ich je gesucht habe. Ich liebe dich mehr, als Worte es je beschreiben könnten", fügt Loredana hinzu. Ihre Zeilen rühren viele. "Hast du so schön geschrieben", lautet nur einer der zahlreichen Kommentare.

Die süße Nachricht, dass ihre Familie bald um ein weiteres Mitglied wächst, gab Loredana Mitte August bekannt. Gemeinsam mit Ehemann Servet lebt der Die Wollnys-Star sein Familienglück in vollen Zügen. Schon beim ersten Baby schien das Paar überglücklich – doch die Aussicht auf ein weiteres Kind krönt für Loredana diesen Lebensabschnitt. "Zwei kleine Herzchen, die unser Leben vollkommen machen. [...] Wir können kaum erwarten, zu sehen, wie groß die Freude unserer kleinen Familie wird", schwärmte sie.

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und ihr Sohn Aurelio, August 2025

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und Aurelio, Mai 2025

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und Servet