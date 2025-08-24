"Er ist mein Kind": Pietro Lombardi über Amelios Geburtstag

Laura Maria Rypa (29) und Pietro Lombardi (33) sind seit Kurzem getrennt. Den ersten Geburtstag ihres gemeinsamen Sohnes Amelio verbrachten sie trotzdem zusammen. RTL fing den Sänger in Monheim ab, wo die Feier im Haus von Lauras Eltern stattfand, und fragte ihn, ob sich das Paar extra für das Kind zusammengerauft habe. Der DSDS-Star entgegnete daraufhin: "Es gibt doch kein 'extra für meinen Jungen'. Er ist mein Kind. Da muss ich nichts 'extra' machen." Während des Gesprächs schien er einen gefassten Eindruck zu machen.

Informationen des Senders zufolge soll Pietro zurzeit bei einem Freund in Neuss unterkommen. Laura wohnt derweil mit ihren gemeinsamen Kindern Amelio und Leano weiterhin im Haus der Familie. Die Influencerin teilte am Geburtstag ihres Jüngsten herzerwärmende Worte auf Instagram: "Alles Liebe und Gute zum Geburtstag, mein Schatz! Wir alle lieben dich über alles und sind so unendlich stolz auf dich." Ihre Botschaft wurde von zwei niedlichen Familienfotos begleitet, auf denen der Kindsvater allerdings nicht zu sehen war.

Die Trennung der 29-Jährigen und des Fernsehstars kam für viele Fans überraschend. Im Netz hatten die beiden bis zuletzt Einblicke in ihre Beziehung und ihr Familienleben geteilt, die nicht auf eine Krise hingedeutet hatten. Doch Mitte August offenbarte Laura auf Social Media: "Wir möchten euch mitteilen, dass wir uns getrennt haben. Im Laufe der Zeit haben wir festgestellt, dass wir unterschiedliche Wege einschlagen." In ihrem Statement machte sie deutlich, dass sie das Liebes-Aus nicht weiter kommentieren wollen, um die Privatsphäre ihrer Kinder zu ehren.

IMAGO / nicepix.world Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / /lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi mit ihren Kindern, März 2025

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne Amelio und Leano

