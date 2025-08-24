Jessica Biel teilt liebevolle Nachricht von ihren Söhnen

Jessica Biel (43) kann sich auf die Unterstützung ihrer Kinder verlassen – selbst, wenn es nur um eine kleine Geste geht. Die Schauspielerin, die kürzlich mit einer Sommererkältung zu kämpfen hatte, teilte eine herzerwärmende Überraschung, die sie von ihren Söhnen Silas und Phineas erhalten hat. Auf Instagram postete sie ein Bild von einer selbst gebastelten Nachricht auf einem Papiertuch, begleitet von einem Strauß Sonnenblumen: "Wir hoffen, es geht dir bald besser, Mama. Wir lieben dich!" Die Botschaft war mit Herzen verziert. "Meine Kinder sind die Besten", schrieb die Schauspielerin zu ihrem Beitrag und ließ ihre Freude über die liebevolle Aufmerksamkeit durchblicken.

Jessica gab in einem TikTok-Video weitere Einblicke, wie sie die letzten Tage trotz Erkältung gemeistert hat. Dabei verriet sie, dass sie sogar ein Schlaflied für ihren Sohn gesungen habe, aber mit einer überraschenden Reaktion konfrontiert wurde. "Mama, hör bitte auf zu singen, das macht es nur schlimmer", habe der Junge zu ihr gesagt. Die Künstlerin konnte jedoch auch über diesen Moment lachen und betonte, wie dankbar sie für die bemühte Fürsorge ihrer Kinder sei. Neben ihrer Gesundheit genießt Jessica im Sommer gemeinsame Familienzeit, die sie ebenfalls in sozialen Medien dokumentierte.

Die Schauspielerin, die 2012 Justin Timberlake (44) geheiratet hat, achtet gemeinsam mit ihrem Ehemann nicht nur auf liebevolle Gesten innerhalb der Familie, sondern auch auf deren Ernährung. Fast Food kommt bei ihnen nicht auf den Tisch, denn Qualität steht an erster Stelle, wenn es um das Wohl ihrer Kinder geht. Jessica hat in der Vergangenheit mehrfach betont, wie ernst es ihr damit ist, ihren Söhnen eine gesunde Lebensweise vorzuleben. In Interviews sprach sie zudem darüber, dass sie versucht, Beruf und Familie in Einklang zu bringen, auch wenn dies bei hektischen Terminplänen nicht immer einfach ist.

Getty Images Jessica Biel auf der Met Gala, Mai 2024

Instagram / jessicabiel Jessica Biel, August 2025

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake im März 2024