AnnKat, Kisu und Co. teilen lustige Clips mit Ed Westwick

Anna Maria Damm (29) und ihre Schwester Katharina Damm sorgen aktuell auf Instagram für Aufsehen. Die beiden Beauty-Influencer haben ein Reel veröffentlicht, in dem sie bei einem angesagten Social-Media-Trend mitmachen. Mit dem Song "Illegal" von PinkPantheress (24) als Hintergrundmusik stellen sie dar, wie besonders es ist, mit einer bestimmten Person gemeinsame Sache zu machen. Diese Person ist keine geringere als Schauspieler Ed Westwick (38), der als Chuck Bass aus Gossip Girl bekannt wurde. Besonders auffällig: Alle drei sind in traditionelle Tracht gekleidet, was den Clip noch einzigartiger macht.

Nicht nur die Damm-Schwestern begeistern mit diesem viralen Spaß: Auch Patrizia Palme (31) und ihre Schwester Katrin Palme nutzten die Gelegenheit, ein Reel mit Ed zu drehen. Dabei teilten sie ihre Faszination in der Kommentarspalte. "Kann uns mal jemand kneifen?", schrieben die Social-Media-Stars euphorisch. Außerdem schloss sich auch Kisu (33) an: Sie postete einen Clip mit Ed, in dem ein anderer populärer Trend zitiert wird: bei dem es um die Verwunderung geht, wenn jemand "Gossip Girl" noch nie gesehen hat: "Jemand sagt dir, er hat noch nie 'Gossip Girl' geschaut – das ist unhöflich."

Tatsächlich trafen die deutschen Influencerinnen nicht zufällig auf den Megastar: Ed ist das Gesicht von Krüger Dirndl für die Herbst/Winter-Kampagne. Aus diesem Anlass war der Schauspieler für ein Fotoshooting und offensichtliches Get-together mit den Mädels am Tegernsee in Bayern. Dass der Ehemann von Amy Jackson (33) in Lederhosen und Co. modelt, kommt nicht von ungefähr: Er ist ein Megafan des größten Volksfests der Welt. Schon im vergangenen Jahr glänzte er mit seiner frisch Angetrauten auf der Wiesn in München und schwärmte in den höchsten Tönen von den Feierlichkeiten.

Instagram / kisu Influencerin Kisu und Schauspieler Ed Westwick, August 2025

Instagram / katharinadamm_official Influencerin Anna Maria Damm, August 2025

Instagram / katrinpalme Influencerinnen Kathrin und Patrizia Palme mit Schauspieler Ed Westwick, August 2025