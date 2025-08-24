Darum wollte Sandra Janina AYTO V.I.P. schnell verlassen

Zum Auftakt von Are You The One – Reality Stars in Love standen Sandra Janina (25) und Kevin Njie (29) in der Matchbox bereit, um zu erfahren, ob sie ein Perfect Match sind oder nicht. Doch daraus wurde nichts – stattdessen ging Joana einen Deal ein und verkaufte die Entscheidung für lausige 20 Euro. Sandra reagierte extrem wütend. Zunächst wirkte es so, als wenn sie sich in Kevin verliebt habe und deshalb so sauer war. Im Promiflash-Interview stellt sie nun aber klar – darum ging es ihr gar nicht.

"Ich habe mich in der Villa zu diesem Zeitpunkt absolut nicht wohlgefühlt und hatte keine Bezugsperson, ich wollte nicht unbedingt mit Kevin aus der Villa raus, weil ich mich verliebt habe oder sonstiges, sondern weil ich schlichtweg den schnellsten Weg nach Hause nehmen wollte", räumt sie gegenüber Promiflash ein. Dass die anderen dachten, sie hätte sich so schnell in Kevin verliebt, nerve sie. "Ich vergucke mich zwar schnell, vor allem, wenn ich nur eine Person wirklich gut finde, aber verlieben dauert bei mir schon länger", stellt Sandra klar.

Bereits vor der Match Box hatte Kevin angedeutet, dass ihm bei Sandra Feuer fehlt. Das im TV zu sehen, habe die ehemalige Love Island-Teilnehmerin ganz schön getroffen. "Ich bin ehrlich: Die Folge hat mich nicht so kaltgelassen heute. Hab mich sehr in die Situation der Match-Box-Nacht zurückversetzt gefühlt", erklärte die 25-Jährige in ihrer Instagram-Story. Sie habe sich in der Situation so alleine gefühlt und wollte wohl auch deshalb die Villa so schnell wie möglich verlassen.

Sandra Janina, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin

Der "Are You The One – Reality Stars in Love"-Cast 2025

Sandra Janina, Reality-TV-Star