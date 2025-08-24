Kevins Aussagen bei AYTO V.I.P. treffen Sandra Janina schwer

Bei ihrer Teilnahme an der Show Are You The One – Reality Stars in Love hat Sandra Janina (25) eine unerwartete Enttäuschung erlebt. Nachdem Kevin Njie (29) anfänglich Interesse zeigte, bezeichnete er die Reality-TV-Darstellerin plötzlich als "langweilig". Dieser Kommentar traf Sandra schwer, wie sie nun gegenüber Promiflash gestand. "Ich war zu dem Zeitpunkt noch sehr zurückhaltend in der Gruppe und bin sowieso nicht der Typ, der sofort rummacht, aber dass das direkt als langweilig bezeichnet wird, hat mich etwas getroffen", erinnerte sie sich an die turbulente Zeit. Seine Aussagen überraschten sie, da er ihr zuvor ein ganz anderes Gefühl vermittelt habe.

Kevin scheint mit seiner Meinung eine empfindliche Stelle bei Sandra getroffen zu haben, die sich in der Show eher bedeckt hielt. Ihre Zurückhaltung sei von ihm jedoch offenbar falsch gedeutet worden. Umso enttäuschender ist es für die TV-Beauty, dass ihre verhaltene Art als Desinteresse oder sogar Mangel an Spannung und "Feuer" wahrgenommen wurde. Sandra selbst gab an, dass sie ihre Zurückhaltung für eine natürliche Verhaltensweise halte und nicht erwartet hatte, dass sie deswegen kritisiert würde. Sein plötzlicher Stimmungswechsel habe sie dementsprechend gleichermaßen verwundert wie verletzt.

Sandra Janina hat in der Vergangenheit eher durch ihre ruhige und gelassene Art überzeugt, was ihr außerhalb der Show viel Zuspruch einbrachte. Fans schätzen ihre entspannte Ausstrahlung und bezeichneten diese oft als angenehm und anziehend. Gerade diese Eigenschaften könnten sie zu einem interessanten Charakter machen, der sich wohltuend von skandalfreudigeren Teilnehmern der Show abhebt. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde Sandra Janina van der Heide durch ihre Teilnahme an der vierten Staffel Love Island im Jahr 2020. Es folgte ein turbulentes Beziehungs- und Trennungsdrama mit dem ehemaligen Are You The One?-Kandidaten Juliano Fernandez, mit dem sie 2023 auch in der Show Prominent getrennt zu sehen war.

Collage: RTL / Frank Beer, RTL / Frank Beer Collage: Kevin Njie und Sandra Janina

RTL / Frank Beer Sandra Janina, Reality-TV-Star

RTL Sandra Janina und Juliano Fernandez bei "Prominent getrennt"