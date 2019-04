Das Coachella Festival lockt nicht nur die Stars und Sternchen aus Hollywood nach Indio, Kalifornien. Auch die deutschen Influencer stehen total auf das Musik-Event unter Palmen. Kein Wunder, denn das Line-up kann sich auch in diesem Jahr wieder sehen lassen. Am vergangenen Samstag traten bereits Nachwuchskünstlerin Billie Eilish oder US-Rapper Wiz Khalifa (31) auf. Heute können sich die VIPs unter anderem auf Pop-Queen Ariana Grande (25) und Mega-Stimme Khalid (21) freuen. Und diese deutschen Promis sind am Start!

Scrollt man durch Instagram, fällt schnell auf: In diesem Jahr sind erstaunlich viele deutsche Social-Media-Stars auf dem Open Air vertreten. Zu den TV-Sternchen, die sich zum ersten Mal ins Festivalgetümmel stürzen, zählen Liz Kaeber (26) und Jessica Paszka (28). Doch auch die eine oder andere GNTM-Bekanntheit tummelt sich unter den knapp 100.000 Besuchern: So sind unter anderem Stefanie Giesinger (22) mit Freund Marcus Butler (27), Fata Hasanović (24) und auch Neu-Mama Anna Maria Damm (23) mit Partner Julian Gutjahr (22) dabei.

Auch die mega erfolgreichen Bloggerinnen Caro Daur (24) und Novalanalove lassen sich es nicht nehmen, Sonne und Konzerte vor Ort zu genießen. Was die deutsche YouTube-Prominenz angeht, hat es 2019 beispielsweise Sonny Loops, Tina Neumann (17) oder auch Maren (26) und Tobias Wolf in das sonnige Coachella Valley verschlagen. Die nächsten Tage können sich die Fans mit Sicherheit auf eine Menge Coachella-Pics gefasst machen!

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber auf dem Coachella Festival 2019

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Reality-Star

Instagram / stefaniegiesinger Marcus Butler und Stefanie Giesinger in den USA

Instagram / fata.hasanovic Fata Hasanović, Model

Instagram / annamariadamm Julian Gutjahr und Anna Maria Damm auf dem Coachella Festival 2019

Instagram / carodaur Bloggerin Caro Daur

Instagram / novalanalove Bloggerin Novalanalove in Indio, Kalifornien

Instagram / sonnyloops Sonny Loops, YouTube-Star

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf auf dem Coachella Festival 2019



