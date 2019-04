Beinahe ein Jahr ist ihr letzter Auftritt schon her! Zuletzt performte Selena Gomez (26) im Mai des vergangenen Jahres während Taylor Swifts (29) "Reputation Tour" auf einer Bühne. Danach zog sich die Sängerin lange Zeit aus der Öffentlichkeit zurück und nahm sich nach ihrem Zusammenbruch eine Auszeit. Doch jetzt meldete sich die Musikerin mit einer fulminanten Inszenierung zurück. Selena überraschte mit einer Mega-Performance beim Coachella.

Selena wirkte bei ihrem Überraschungs-Auftritt mit Cardi B (26) und DJ Snake sichtlich happy und gelöst und begeisterte die Festival-Besucher mit ihrer Hammerstimme zum Gute-Laune-Hit "Taki Taki". Nach ihrer Gesangseinlage posierte Selena noch für ein Erinnerungsfoto mit den beiden Künstlern. Das Bild veröffentlichte die Schauspielerin später in ihrer Instagram-Story.

So unbeschwert war die 26-Jährige schon lange nicht mehr aufgetreten. Im Oktober des vergangenen Jahres hatte die brünette Beauty in einem Live-Video deshalb verkündet: "Ich glaube, bevor ich 26 wurde, gab es so eine seltsame Zeit in meinem Leben. Ich glaube, ich war etwa fünf Jahre lang als Autopilot unterwegs. Ich musste herausfinden, wer ich bin."

Instagram / selenagomez Selena Gomez, DJ Snake und Cardi B.

Getty Images Selena Gomez im September 2018

Getty Images Selena Gomez im Juni 2018 in Kalifornien

