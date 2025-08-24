Vor neuer Staffel: Es gibt eine "Maxton Hall"-Reunion-Show

Am 27. August ist es so weit: Die Stars der beliebten Serie "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" kommen für ein ganz besonderes Wiedersehen zusammen. Das Reunion-Special, das exklusiv bei Prime Video gestreamt werden kann, bietet den Fans einen emotionalen Rückblick auf die erfolgreiche erste Staffel. Mit dabei sind die Hauptdarsteller Harriet Herbig-Matten (22) und Damian Hardung (26), die Ruby Bell und James Beaufort verkörpern, sowie weitere bekannte Gesichter aus dem Ensemble.

Das Special blickt nicht nur hinter die Kulissen der Serie, sondern gibt auch Einblicke in die Dreharbeiten am Schloss Marienburg, das als malerische Kulisse diente. Fans können gespannt sein auf persönliche Anekdoten der Schauspieler, die während des Projekts entstanden sind, und auf neue Perspektiven auf ihre Lieblingscharaktere. Diese Reunion-Show dient zugleich als perfekte Überbrückung, denn die zweite Staffel startet bereits am 7. November und verspricht neben neuen Intrigen auch frische Gesichter. Neben Erinnerungen an die Dreharbeiten und Fanfragen wird ein geheimer Gast am Ende der Sendung für eine große Überraschung sorgen – wer es ist, bleibt bis zur Premiere ein gut gehütetes Geheimnis.

Die Serie basiert auf den Büchern von Mona Kasten und hat sich binnen kürzester Zeit zu einem Liebling der Prime-Video-Zuschauer entwickelt. Die Fans warten schon gespannt auf die dritte Staffel, die ebenfalls schon bestätigt wurde und auf dem Roman "Save Us" basiert. Während die ersten beiden Staffeln die Geschichte von Ruby und James in den Vordergrund stellen, bleibt offen, welche Überraschungen die kommenden Episoden bereithalten werden. Eines ist sicher: Für die Fans gibt es weiterhin jede Menge Grund zur Vorfreude!

Anzeige Anzeige

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten in "Maxton Hall", Staffel zwei

Anzeige Anzeige

Getty Images Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) in "Maxton Hall", Staffel zwei

Anzeige