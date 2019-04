Madonna (60) meldet sich zurück! Die Sängerin ist seit den 80er Jahren nicht mehr aus der Musikwelt wegzudenken. 2015 veröffentlichte sie ihr letztes Album "Rebel Heart". Doch ihre Fans vermuteten bereits, dass die Queen of Pop schon bald den Release ihrer neuen und 14. Platte verkünden wird – und damit lagen sie vollkommen richtig! Mit einem heißen Video präsentiert die Künstlerin jetzt ihr neues Werk!

Auf Instagram teilt Madonna die frohe Botschaft mit ihren Followern. "Ich habe mich dazu entschieden, mein neues Album 'Madame X' zu nennen", offenbart sie, während sie in verschiedenen Kostümen vor der Kamera posiert. Der Titel stellt gleichzeitig eine fiktive Figur dar, die als Geheimagentin durch die Welt reise, verschiedene Identitäten annehme und für Freiheit kämpfe. Dafür schlüpft sie in die unterschiedlichsten Rollen, wie zum Beispiel in eine Professorin, eine Tänzerin, eine Studentin, eine Mutter oder in eine Nonne.

Eine erste Auskoppelung ihres Werkes feiert bereits am 17. April Release. Für den Hit "Medellin" hat sich die US-Sängerin mit dem kolumbianischen Sänger Maluma (25) zusammengetan, wie der Popstar auf Instagram anteasert.

Instagram / madonna Sängerin Madonna

Getty Images Madonna in Las Vegas, 2016

Ethan Miller/Getty Images for ABA Madonna in Las Vegas

