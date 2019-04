Das traurige Ende einer steilen Karriere! Bereits früh machte sich Bradley Welsh als Profi-Boxer in der Leichtgewichts-Klasse einen Namen. Einem breiteren Publikum wurde der Schotte im Jahre 2017 bekannt, als er in "T2 Trainspotting" sein Schauspieldebüt feierte. Diese Erfolgsgeschichte nahm nun aber eine tragisches Wendung: Im Alter von 42 Jahren verstarb Bradley gestern offenbar an den Folgen einer Schussverletzung.

In der Nacht auf Donnerstag veröffentlichte die Polizei in Edinburgh ein Facebook-Statement, in welchem sie den Tod eines Mannes bekundete. Aus dem Post geht hervor, dass am Mittwochabend ein Alarm aus der Chester Street eingegangen sei und die Einsatzkräfte dort eine schwer verletzte männliche Person aufgefunden hätten. Der Verletzte sei noch an Ort und Stelle verstorben. Laut der schottischen Zeitung The Scotsman handelt es sich bei dem Mann um Bradley, der von der Polizei mit Schussverletzungen vorgefunden worden sei.

In Danny Boyles (62) Streifen "T2 Trainspotting" schlüpfte Bradley in die Rolle von Gangster Doyle, der seine Mitmenschen Sick Boy (Johnny Lee Miller) und Renton (Ewan McGregor, 48) bis aufs Äußerste tyrannisierte. Im realen Leben ging es beim Schotten hingegen deutlich ruhiger zu: Bradley unterstützte auf gemeinnütziger Basis Projekte zur Förderung der Edinburgher Jugend.

Facebook / HolyroodBoxingGym Bradley Welsh im August 2018

Getty Images Danny Boyle im März 2017 in New York

Getty Images Ewan McGregor im März 2017 in New York



