Endlich präsentiert er sein bestes Stück! Erst vor wenigen Monaten sorgte Ennesto Monté (44) für Schlagzeilen – oder besser gesagt: sein Genitalbereich! Der Ex von Helena Fürst (45), der 2017 gemeinsam mit anderen deutschen Reality-Stars das Sommerhaus der Stars bewohnte, ließ sich mit Eigenfett seinen Penis vergrößern. Das Ergebnis nach insgesamt drei Eingriffen dürfen alle Neugierigen bald endlich im TV bewundern: Für eine neue Nackedei-Dating-Show zieht der Influencer nämlich blank!

Laut RTL zeigt der 44-Jährige bald bei Naked Attraction, was er hat. Bei dem RTL2-Format, in dem sechs Kandidaten um einen Single buhlen, handelt es sich nicht etwa um eine gewöhnliche Kuppelshow – denn wie beim kontrovers diskutierten Adam sucht Eva sind die Turtel-Teilnehmer komplett nackt! Ennesto kann ab dem 1. Mai auf TVNOW also endlich zur Schau stellen, dass sein einst angeblich kleiner Piepmatz ein großes Vögelchen geworden ist.

Nicht nur Ennesto ist happy mit dem Resultat seiner chirurgischen Operation, auch andere Promis heißen seinen Beauty-Eingriff gut. "Frauen lassen sich die Titten oder die Lippen aufspritzen, warum sollen Typen nicht untenrum was machen lassen?", meinte der ehemalige DSDS-Kandidat Severino Seeger im Promiflash-Interview. Auch Micaela Schäfer (35) verteidigte Ennestos Aktion: "Ich würde grundsätzlich nicht mit Männern ins Bett gehen, die einen kleinen Penis haben!"

MG RTL D / Stefan Menne Ennesto Monté, "Sommerhaus der Stars"-Kandidat

Halisch,Jörg/ActionPress Ennesto Monté in Frankfurt am Main, 2017

Christoph Hardt/Future Image/ActionPress Micaela Schäfer bei der Goldene Sonne-Preisverleihung 2019

