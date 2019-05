Herzogin Meghan (37), Herzogin Kate (37) oder Prinzessin Victoria von Schweden (41) kennt wohl jeder. Doch wie sieht es eigentlich mit Japans Prinzessinnen Kiko, Aiko und Mako oder der frischgebackenen Kaiserin Masako aus? Nachdem Kaiser Akihito (85) am Dienstag nach 30 Jahren Regentschaft abgedankt ist und sein Sohn Naruhito (59) am Mittwoch das Zepter übernommen hat, sind momentan alle Augen auf das japanische Kaiserhaus gerichtet – auch der Inselstaat hat an Adel einiges zu bieten. Promiflash hat die Abdankung zum Anlass genommen, um die Damen am Kaiserhof vorzustellen.

Prinzessin Mako

Prinzessin Mako von Akishino ist mit ihren 27 Jahren die älteste Tochter von Prinz Fumihito und Prinzessin Kiko und die erste Enkelin des ehemaligen Kaisers. Die Schönheit wurde schon in jungen Jahren zum Idol vieler Japaner. Als Mitglied der Kaiserfamilie nimmt sie vor allem an öffentlichen Veranstaltungen und religiösen Zeremonien teil. Eine weitere Aufgabe, die Mako als Prinzessin innehat: Sie ist Ehrenpräsidentin der Japan Tennis Association.

Prinzessin Kako

Prinzessin Kako ist Makos drei Jahre jüngere Schwester und wohl das Allround-Talent der Familie. Wie ihre ältere Schwester schloss sie ihr Studium an der Christian University in Tokio ab. 2017 zog es sie für ein Auslandssemester ins englische Leeds. Außerdem soll sie als Kind ein Ass im Eiskunstlaufen gewesen sein.

Prinzessin Kiko

Die 52-Jährige ist die Ehefrau von Prinz Fumihito, dem zweitältesten Sohn des abgedankten Kaisers Akihito. Die beiden heirateten im Jahr 1990 und haben drei gemeinsame Kinder: Prinzessin Mako, Prinzessin Kako und Prinz Hisahito. Die Geburt des Prinzen war für die Japaner ein ganz besonderes Ereignis. Der Grund: Hisahito war nach 40 Jahren der erste Junge in der Familie.

Kaiserin Masako

Als Frau von Naruhito trägt Masako seit Dienstag den Titel Kaiserin von Japan. Die 55-Jährige hatte es am Hof allerdings nicht immer leicht: Nachdem sie dem Thronfolger 1993 das Jawort gegeben hatte, war der Druck auf sie groß, einen Jungen zur Welt zu bringen. Doch der lang ersehnte männliche Thronfolger blieb aus – darunter litt Masako sehr. Erst vor einem Jahr soll sie sich von den Strapazen erholt haben.

Prinzessin Aiko

Aiko ist die 25-jährige Tochter des neuen Kaiserpaars. Laut eines Gesetzes von 1947 ist sie als Frau allerdings von der Thronfolge ausgeschlossen. Dankt ihr Vater eines Tages ab, wird sein Neffe, Prinz Hisahito, den japanischen Thron besteigen – eine Tatsache, unter der die Prinzessin lange Zeit sehr gelitten hat.

ActionPress Prinzessin Mako besucht Brasilien

Getty Images Prinzessin Kako

ActionPress Prinzessin Kiko

ActionPress Kaiserin Masako

ActionPress Prinzessin Aiko auf dem Weg zur Abdankung von Kaiser Akihito

ActionPress Akihito, 30. April 2019



