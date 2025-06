Hier sollen Lauren und Jeff Bezos Flitterwochen machen

Lauren Sánchez (55) und Jeff Bezos (61) haben nach ihrer prunkvollen Hochzeit in Venedig die italienische Lagunenstadt verlassen. Am 27. Juni heirateten die Moderatorin und der Amazon-Gründer bei einer eleganten Zeremonie im Kreise von rund 200 Gästen. Neben Familie und engen Freunden waren zahlreiche Prominente aus aller Welt wie die Kardashians, US-Schauspieler Leonardo DiCaprio (50) und Hollywood-Star Orlando Bloom (48) anwesend. Während der Medienrummel um die "Hochzeit des Jahres" ungebrochen ist, steht eines fest: Das frisch vermählte Paar hat seine Reise aus der Stadt der Kanäle winkend angetreten.

Gerüchten zufolge begann ihre Reise zunächst mit einem Helikopterflug auf die prächtige Jacht "Koru", die vor der kroatischen Küste ankert. In den Flitterwochen soll es für Lauren und Jeff nun nach Sizilien gehen, genauer gesagt in die malerische Stadt Taormina. Laut Alison Boshoff, der Showbusiness-Chefin der Daily Mail, soll sich Jeff bereits im vergangenen Jahr auf einer Segeltour entlang der sizilianischen Küste in diese Region verliebt haben. Während der Flitterwochen wird gemutmaßt, dass sie nicht nur auf der luxuriösen Jacht übernachten, sondern auch im berühmten San Domenico Palace. Das Hotel, das als Kulisse der zweiten Staffel von "The White Lotus" diente, bietet Luxus pur: von italienischen Gärten über einen Infinity-Pool bis hin zu einer Michelin-prämierten Küche.

Lauren und Jeff haben sich in den vergangenen Jahren als eines der glamourösesten Paare der Öffentlichkeit präsentiert. Seit ihrer Beziehung, die 2019 bekannt wurde, stand das Paar immer wieder im Fokus der Medien – sei es bei gemeinsamen Auftritten auf Red Carpets oder auf Jeffs Mega-Jacht auf hoher See. Lauren, die als Moderatorin Karriere machte, schilderte einmal in einem Interview ihre Liebe zu Abenteuern und außergewöhnlichen Reisen, die sie gerne mit ihrem Partner unternimmt. Auch Familie spielt eine große Rolle in ihrem Leben: Lauren wurde von ihren beiden Söhnen, Nikko und Evan, zum Altar begleitet, während ihre Tochter Ella – laut People – die Rolle der Trauzeugin übernahm. Außerdem hielt die 17-Jährige während der Zeremonie eine Ansprache.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos an ihrem Hochzeitswochenende

Anzeige Anzeige

Teyssot,Pierre Lauren Sánchez und Jeff Bezos bei ihrer Hochzeit in Venedig im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Sanchez und Jeff Bezos im Weißen Haus im April 2024