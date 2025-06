Nach OP: David Beckham zeigt sich gut gelaunt bei Wimbledon

David Beckham (50), ehemaliger Fußballstar und Stil-Ikone, strahlte jetzt bei seinem ersten öffentlichen Auftritt kurz nach seiner Operation am Handgelenk. Der 50-Jährige zeigte sich gut gelaunt am ersten Tag der Wimbledon Championships, wo er in einem eleganten, hellen Anzug und mit verbundenem Arm zu sehen war. Dabei posierte David unter anderem für ein Selfie mit Tennislegende Maria Sharapova. Zuvor hatte seine Ehefrau Victoria Beckham (51) auf Instagram ein Foto von ihm im Krankenhaus gepostet und damit viele Fans in Sorge versetzt.

Anlass für den Eingriff war wohl eine alte Sportverletzung, die Davids Handgelenk seit 2003 belastet hatte. Damals erlitt er bei einem Freundschaftsspiel gegen Südafrika einen Bruch, der mit Schrauben stabilisiert wurde. Ein späteres Röntgenbild zeigte, dass diese Schrauben Beschwerden verursachten, die nun eine Operation nötig machten. Gegenüber DAZN erklärte David: "Es ist in Ordnung. Es war eine alte Verletzung, die operiert werden musste, aber es ist alles gut." Zuvor hatte er das Spiel von Inter Miami gegen Paris Saint-Germain in den USA verfolgt und nahm trotz der Umstände den Flug nach England auf sich, um Wimbledon nicht zu verpassen.

Der frühere Mittelfeldspieler ist bekannt für seinen eisernen Willen, sich auch von Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen. Seine Karriere, die über zwei Jahrzehnte Erfolge und Herausforderungen umfasste, hat ihn körperlich stark beansprucht. Laut Mirror sprach David bereits zuvor offen über die Folgen: Während seiner aktiven Zeit setzte er auf zahlreiche Behandlungen, darunter Schmerzmittel und Injektionen, von denen er heute vermutet, dass sie langfristige Schäden verursacht haben könnten. Doch selbst solche Strapazen scheinen den charismatischen Briten nicht aus der Ruhe zu bringen.

Getty Images David Beckham am ersten Tag der Wimbledon Championships 2025

Instagram / victoriabeckham David Beckham, Ex-Fußballer

Getty Images David Beckham beim Achtelfinalspiel der Fifa-Klub-Weltmeisterschaft 2025 am 29. Juni 2025 in Atlanta