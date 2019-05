Spielt Sansa Stark (Sophie Turner, 23) in der finalen Staffel von Game of Thrones eine größere Rolle, als zuvor angenommen? Seit knapp vier Wochen flimmern die neuen Folgen des Historien-Epos über die TV-Bildschirme. In den entscheidenden Episoden erleben die Fans erneut blutige Schlachten, verzwickte Liebesgeschichten und düstere Machtkämpfe. Besonders wichtig schienen zuletzt die Charaktere Jon Snow (Kit Harington, 32) und Daenerys Targaryen (Emilia Clarke, 32), die beide ein Anrecht auf den Eisernen Thron haben – doch könnte Sansa den vermuteten Verlauf der Geschichte noch manipulieren?

Achtung, Spoiler!

In den ersten vier Folgen der achten Staffel erfuhren die Zuschauer detaillierter von der Beziehung zwischen Jon und Daenerys: Der vermeintliche Stark-Bastard ist der Neffe der Mutter der Drachen, womit nicht nur ihre Liebe, sondern auch ihr angeblicher Thron-Anspruch praktisch hinfällig ist. In der vierten Episode erfuhren dann auch Sansa, die Daenerys sichtlich ablehnt, und ihre Schwester Arya Stark (Maisie Williams, 22) von Jons Herkunft – und besonders die Rothaarige schien zwiegespalten, ob sie das Versprechen, das Geheimnis für sich zu behalten, halten könne. In einer Szene sieht man sie gemeinsam mit Tyrion Lannister auf der Mauer Winterfells stehen – Sansa scheint kurz davor zu sein, dem jüngsten Löwen-Sohn etwas zu verraten.

Doch wird Sansa der Hand der Königin wirklich von Jons Ursprung erzählen – und somit Daenerys' letzte Chance auf die Krone zu Nichte machen? "Game of Thrones"-Executive Producer D.B. Weiss ist sich in einem Interview in dem HBO-Special Inside the Episode sicher: "Sie weiß was passiert, wenn sie Tyrion davon erzählt. Er wird es weitersagen. Sie ist eine Schülerin von Kleinfinger und weiß, wie Informationen sich verbreiten und denkt weit voraus, so wie Kleinfinger es getan hat." Der Söldner Petyr Baelish (Aidan Gillen, 51), auch Kleinfinger genannt, gehörte von ersten bis zur siebten Staffel zu den Hauptcharakteren der Serie und war besonders für seine Intrigen bekannt. Schon in Staffel drei wird er zu Sansas Bezugsperson, sodass die Tochter von Eddard Stark immer wieder zur Zeugin seiner erfolgreichen Komplotte wird.

