"Peinlich": Britney Spears äußert sich zum Vorfall im Hotel!

Hatte Britney Spears (42) einen erneuten Nervenzusammenbruch? Laut der Sängerin handelte es sich bei dem gestrigen Vorfall lediglich um ein Missverständnis. Die Mama von zwei Söhnen wurde vor ihrem Hotel von Fotografen erwischt, als sie nur in eine Decke bekleidet, von Notärzten untersucht wurde. Nun meldet sie sich auf ihrem Instagram-Account mit zwei Videos, in denen sie ihren etwas bläulichen und geschwollenen Fuß zeigt. Sie sei im Wohnzimmer ihrer Suite gestürzt und habe sich dabei den Fuß verletzt. "Die Notärzte waren komplett unnötig, ich habe einfach nur Eis gebraucht. Das Ganze ist mir so peinlich", erzählt sie. Ziemlich anklagende Worte teilt Britney allerdings in der Caption der Videos: "Ich weiß, meine Mutter steckt dahinter! Sie hat die ganze Sache eingefädelt. Ich kann sie nicht ausstehen! Ich wünschte, ich hätte Großeltern!"

Einige Stunden bevor sie die Videos auf ihrem Social-Media-Profil hochlud, hatte sie sich bereits mit einem eher wirren Beitrag bei ihren Fans gemeldet. "Die Nachrichten sind falsch! Ich hätte gerne etwas Respekt, sodass die Leute verstehen, dass ich jeden Tag stärker werde! An alle Göttinnen da draußen: Ich erreiche eine höhere Macht und ich hoffe, ihr tut es auch. Ich brauche dringend eine neue Zahnbürste", schrieb sie. Erst im letzten Teil des Statements bezog sich Brit auf die Notärzte: "Ich hab mir den Knöchel verstaucht und die Notärzte sind unerlaubt vor meiner Tür aufgetaucht. Sie sind nicht ins Zimmer gekommen, aber ich hab mich komplett angegriffen gefühlt. Ich werde nach Boston ziehen!"

Laut Berichten anderer Gäste des Hotels soll es zu einem heftigen Streit zwischen Britney und ihrem Freund Paul Soliz gekommen sein. Allerdings soll Britney dabei mehr außer Kontrolle geraten sein als ihr Partner. Möglicherweise könnte der Vorfall auf den kürzlich beendeten Gerichtsprozess zwischen ihrem Vater und sich selbst zurückzuführen sein. Dass er den Prozess für sich entscheiden konnte, hat Britney mächtig zugesetzt. "Es gibt keine Gerechtigkeit. Meine Familie hat mir alles genommen", schrieb sie vor wenigen Tagen auf ihrem Account.

