Regel gebrochen? Ex-GNTM-Kandidat deutet Sex in der Show an!

Bei Germany's Next Topmodel gelten strenge Regeln für die Teilnehmer. So soll es auch eine Sex-Klausel geben. Vor allem in der diesjährigen Staffel ist diese scheinbar notwendig – denn diesmal bekommen nicht nur Frauen die Chance auf den Titel, sondern auch Männer! Es könnte also passieren, dass sich zwischen den Geschlechtern auch mal mehr als nur eine Freundschaft entwickelt. Das will Heidi Klum (50) aber offensichtlich mit allen Mitteln verhindern, wie Ex-GNTM-Kandidat Max Kreiner nun bei "She's Talking" verraten hat. "Es ist ein Vertragsbruch, mit jemandem was zu haben", erklärt der 21-Jährige. "Ich hatte mit niemandem was! Ich kann aber nicht für jeden sprechen", plaudert er aus.

Ob er mit seiner Andeutung auf seine ehemaligen Mitstreiter Armin und Jana anspielen wollte? Es wäre auf jeden Fall nicht das erste Mal, dass ein Teilnehmer dieses Gerücht befeuert. Im Interview mit Claudia von Brauchitsch redete sich Teilnehmer Dominic bereits um Kopf und Kragen. "Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass es Anbahnungen zwischen Armin und Jana gab", offenbart der 20-Jährige. Nachdem die Journalistin das angebliche Liebespaar mit den Gerüchten konfrontiert hatte, stritten beide ab, sich näher gekommen zu sein. Sie seien einfach gute Freunde, erklärten sie.

Max wird die Gerüchteküche aber nicht weiter anheizen können! Denn sowohl der Österreicher als auch die Wirtschaftswissenschaftlerin mussten ihre Koffer in Folge zehn packen und abreisen. Weitere vermeintliche Liebesgeschichten von Armin und Jana wird es also vorerst nicht mehr geben – auf jeden Fall nicht bei GNTM.

Jana Wetzel nach dem GNTM-Umstyling 2024

Armin Rausch nach dem GNTM-Umstyling 2024

